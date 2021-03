V drugi polovici aprila bi lahko zasedli že 200 intenzivnih postelj

"Nekatere zdravstvene dejavnosti so se morale že ustaviti. Če se bo število bolnikov, potrebnih intenzivne nege, dvignilo tam do številke 160, pa bo treba sprostiti toliko intenzivnih kapacitet, da se bo necovidna elektivna dejavnost v bolnišnicah praktično ustavi," pravi koordinator za covidne bolniške postelje Robert Carotta . S tem pa se odlagajo splošna diagnostika in kirurški posegi, pa pristavi še vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike UKC Ljubljana Matjaž Jereb .

V drugem valu je bilo v enem dnevu največje število bolnikov na umetnem predihavanju 216, kar je zelo blizu roba zmogljivosti. V tretjem pa bodo kot intenzivne postelje očitno še ožje grlo, opozarja Carotta. "Vemo, da je maksimalna kapaciteta v Sloveniji 250 intenzivnih postelj,"dodaja in opozarja, da se pa ob tem praktično ustavi celotno necovidno zdravstvo. S trendom naraščanja 20 na teden bi lahko tako v drugi polovici aprila že prišli do številke 200.

Ker je najstarejša populacija že precepljena, v bolnišnicah tokrat zdravijo populacijo, staro med 55 in 80 let, v intenzivne enote pa sprejemajo tudi mlajše bolnike. "V tem trenutku je najmlajši star 38 let, povprečna starosti bolnikov na intenzivnih oddelkih pa je 69 let," pove Jereb in doda, da je bila v drugem valu povprečna starost 70 let.

Zelo pomembno je, da ta neugoden val čim prej obrnemo, opozarjajo, sicer bo prišlo do kolapsa zdravstvenega sistema – in škoda bo velika.