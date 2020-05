V državnem svetu zavrnili veto na zakone iz tretjega protikoronskega paketa

Predlagani zakoni sodijo v tretji sveženj urgentne pomoči gospodarstvu, ki ga je pripravila in v obravnavo po nujnem zakonodajnem postopku vložila vlada, državni zbor pa ga je sprejel na petkovi seji. " Ker gre za res nujne zakonodajne predloge, je pomembno, da ti čim prej stopijo v veljavo. V ta namen so bili podani tudi predlogi odložilnih vetov, saj so državni svetniki želeli na ta način predvsem pospešiti postopke uveljavitve posameznih zakonov ," so pojasnili.

Interesna skupina lokalnih interesov je predlagala odložilne vete na zakon o poroštvu RS v evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu koronavirusa, na interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji koronavirusa in na zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije. Državne svetnice in svetniki so se soglasno izrekli proti vsem trem predlogom odložilnega veta.

Državni svetnik Branimir Štrukelj, ki je v njem predstavnik delojemalcev, je sejo obstruiral. "Razlog za obstrukcijo je zloraba ustave v delu, ki daje državnemu svetu pravico, da od državnega zbora zahteva, da o posameznem zakonu še enkrat odloča," je zapisal. Pospešitev postopka ni razlog, ki bi ga ustava dopuščala za vložitev veta. Ko ga nekdo vloži in nato glasuje proti, je to očitna in groba zloraba ključne pristojnosti državnega sveta. "To mu znižuje verodostojnost in ugled, kolikor ga še ima, in pri tem ne želim sodelovati," je poudaril Štrukelj, sicer glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture.

Državni zbor bo na današnji večerni izredni seji razpravljal in glasoval o predlogih sklepov o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma na vse tri zakone iz tretjega protikoronskega paketa. To bo opravil v skladu z novo referendumsko zakonodajo. Po pričakovanjih jih bo podprl in takoj poslal v razglasitev. Po potrditvi bo objavljen v uradnem listu, lahko tudi s takojšno uveljavitvijo.