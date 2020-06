V dveh mesecih 22.500 vlog za odlog kreditnih obveznosti

V drugem mesecu veljave zakona so se povečale predvsem vloge velikih podjetij, in sicer za 114, ki so tudi največ prispevale k povečanju skupnega zneska odloženih obveznosti, to je za 118 milijonov evrov."Prihodnje gibanje števila vlog za odlog plačil bo odvisno predvsem od poteka ponovnega zagona gospodarstva v razmerah izrazitega padca številnih ekonomskih kazalnikov tako v mednarodnem kot domačem okolju,"so pojasnili.