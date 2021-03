V dveh regijah se odpirajo terase in vrtovi gostinskih lokalov

Zaposleni se bodo morali enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom - izjeme veljajo za tiste, ki so cepljeni ali so bolezen preboleli in imajo ustrezno zdravniško potrdilo.

Vlada je prejšnji teden zaradi boljše epidemiološke slike v teh dveh regijah, obe regiji sta v rumeni fazi, odločila, da bodo lahko gostinci v enotedenskem poskusnem obdobju na zunanjih površinah stregli med 6. in 19. uro, gostje bodo morali lokal zapustiti do 19.30. Če se bo število okužb povečalo, bo vlada lokale znova zaprla. Prav tako bi lahko vlada lokale znova zaprla, če bodo inšpektorji zaznavali večje število kršitev veljavnih pogojev obratovanja.

Zaposleni v gostinskih lokalih in gostje bodo morali ves čas nositi maske, razen ko bodo sedeli pri mizi. Zaposleni se bodo morali enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom - izjeme veljajo za tiste, ki so cepljeni ali so bolezen preboleli in imajo ustrezno zdravniško potrdilo.

Strežba bo dovoljena izključno za mizami. Razdalja med osebami bo morala biti najmanj 1,5 metra, med robovi miz bodo morali gostinci zagotoviti tri metre razdalje. Za eno mizo bodo lahko sedele največ štiri osebe. Glede na velikost terase ali vrta bo določeno največje dovoljeno število gostov.

Nujno bo razkuževanje rok ob vstopu in izstopu na teraso ali vrt ter razkuževanje miz pred menjavo gostov za njimi. Nujna bo odstranitev ali prilagoditev predmetov v skupni uporabi, kot so začimbe ter igrače, da se jih zaporedoma ne bo dotikalo več gostov. Vstop v gostinski lokal bo dovoljen le v primeru uporabe toaletnih prostorov.

V ti dve regiji bodo lahko potovali vsi prebivalci Slovenije z izjemo obalno-kraške regije, ki je zaradi povečanega števila okužb v rdeči fazi. Med oranžno in rumeno obarvanimi regijami prehajanje ni omejeno.