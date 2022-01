V enem tednu po svetu rekordnih 9,5 milijona novih okužb

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v tednu med 27. decembrom in 2. januarjem zabeležila 9,5 milijona novih okužb z novim koronavirusom, kar je 71 odstotkov več kot v tednu prej. To je največ novih primerov, ki so jih doslej zabeležili v sedmih dneh, so danes sporočili iz WHO.

Pravo število okužb je verjetno še višje, saj ponekod ne testirajo dovolj ali pa nimajo celovitega poročanja, je posvaril vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Gre za okužbe, ki so jih potrdili med 27. decembrom in 2. januarjem. V tem času je umrlo še 41.000 covidnih bolnikov, skupno pa 5,4 milijona. V Severni in Južni Ameriki se je v tem tednu število okužb podvojilo, v Evropi pa naraslo za 65 odstotkov. PREBERI ŠE V Italiji le še pogoj PC, v Avstriji na prostem FFP2 maske in krajša karatena Strokovnjakinja WHO Maria van Kerkhove je poudarila, da lahko vsak pomaga pri omejevanju števila okužb, če nosi masko in upošteva varnostno razdaljo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. icon-expand Število okužb v enem tednu se je približalo desetim milijonom. FOTO: Dreamstime Pri WHO so bili znova kritični do nepravične razdelitve cepiv, saj še vedno 90 odstotkov držav nima dovolj cepiv, da bi lahko cepile 40 odstotkov prebivalstva. Tedros je posvaril, da se tudi zaradi nizke precepljenosti ustvarja okolje, ki spodbuja razvoj novih koronavirusnih različic. Tedros je danes glede različice omikron dejal, da glede na trenutne ugotovitve predvsem pri cepljenih res povzroča blažje simptome kot delta, vendar ga kljub temu ne bi označili za blagega. Tudi po okužbi z omikronom je namreč možna hospitalizacija ali smrt, je dodal.