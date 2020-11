V enem tednu zaradi covida-19 izgubila mamo in taščo

Potem ko je s svojimi petošolci za danes končala pouk na daljavo, se z učiteljico Lidijo Vidic srečamo na hribu nad domačo vasjo.

"Čutiš kot ene valove, kot da se to dogaja nekje drugje," dogajanje zadnjega meseca opisuje hčerka in snaha umrlih zaradi covida-19.

Življenjska preizkušnja se je začela konec oktobra, na 89. rojstni dan njene mame. "Vnuki so ji še zapeli po telefonu," pripoveduje. Naslednji dan so jo v domu starejših, kjer je živela, testirali. Bila je pozitivna. Nato je sledila povišana telesna temperatura, v soboto zaplet, odhod v bolnišnico. "In potem se je to samo še stopnjevalo."

Dobila je okužbo izločal, začele so ji odpovedovati ledvice. V Bolnišnici Golnik so hčerki omogočili, da se je od mame poslovila, za kar jim je neskončno hvaležna. "Si potem v sebi malo bolj miren, ko ti je to omogočeno," pove.