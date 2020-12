V EU 27. decembra začetek cepljenja proti covidu-19

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes na Twitterju potrdila, da se bo v vseh državah članicah EU kampanja množičnega cepljenja proti covidu-19 začela 27. decembra. "To je trenutek Evrope. 27., 28. in 29. decembra se bo začelo cepljenje po Evropski uniji," je tvitnila. "Skupaj varujemo naše državljane. Skupaj smo močnejši," je dodala.

Da bo predvidoma v ponedeljek cepivo proti covidu-19 ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha potrdila Evropska zdravstvena agencija (Ema), nato pa bi ga lahko hkrati dostavili v vse članice, je danes povedal tudi nemški zdravstveni minister Jens Spahn. Kot je pojasnil, bodo glede na predvideno časovnico v EU med ponedeljkom in sredo uredili vse o dovoljenju za uporabo Pfizerjevega cepiva. Predvidoma do 27. decembra pa bi ga lahko tudi v skladu z dogovorom z Evropsko komisijo dostavili v vse države članice, ki bi lahko nato začele cepljenje, je dodal. "Druge države želijo in lahko začnejo od 27. decembra," je povedal o začetku cepljenja. Ob tem se je zahvalil Evropski komisiji glede posredovanja v dogovarjanjih, da bodo cepivo prejele vse države članice hkrati, kar je po njegovem znak evropske solidarnosti.