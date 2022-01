V EU doslej cepljenih 80 odstotkov odraslih, Slovenija šesta najslabša

Državljanstvo prinaša dolžnosti in pravice, pri čemer se naše svoboščine končajo tam, kjer začnejo ovirati druge, je poudaril. Resnost razmer je orisal z besedami, kako zdravniki zaradi necepljenih ne morejo več opravljati svojega dela in da to predstavlja visok račun za državo.

V EU so sicer doslej cepili 80 odstotkov odraslih, kažejo najnovejši podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Najnovejša statistika ECDC sicer kaže, da so v EU doslej cepili 80 odstotkov odraslih. Največ, skoraj 99 odstotkov, je povsem cepljenih na Danskem. Slovenija je s 67 odstotki med državami EU šesta najslabša. Slabši delež imajo le Poljska, Hrvaška, Slovaška, Romunija in Bolgarija.

V Italiji proti covidu-19 ni cepljenih 2,1 milijona starejših od 50 let

V Italiji, kjer so nedavno sprejeli odločitev o obveznem cepljenju proti covidu-19 za starejše od 50 let, v tej starosti skupini še ni cepljenih 2,1 milijona ljudi, so pokazali danes objavljeni podatki italijanskega ministrstva za zdravje.

V Italiji z okoli 60 milijoni prebivalci v starostni skupini od 50 do 59 let ni cepljenih 993.463 oseb, v starosti skupini od 60 do 69 je takšnih 616.595, v starostni skupini od 70 do 79 let ni cepljenih proti covidu-19 374.464 oseb. Nad 80 let ni cepljenih 181.061 starostnikov. Skupno v Italiji nad 12 let ni cepljenih 5,3 milijona oseb.

Kot dodaja avstrijska tiskovna agencija APA, obvezno cepljenje proti covidu-19 za starejše od 50 let velja za vse, ki živijo v Italiji, tako za Italijane kot tujce. Izjema velja le za tiste, ki jih zaradi zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti proti covidu-19.

Tisti starejši od 50 let, ki so covid-19 preboleli, se bodo morali cepiti najkasneje šest mesecev potem, ko so bolezen preboleli. Obvezno cepljenje naj bi veljalo do 15. junija in za vse, ki bodo do tega datuma dopolnili 50 let.

Podobno kot druge evropske države tudi Italija zaostruje ukrepe za zajezitev okužb z novim koronvirusom, ki so v skokovitem porastu zaradi bolj nalezljive različice omikron. Od 10. januarja bo tako za javni potniški promet, hotele, gostinske lokale, sejme in kongrese, bazene in fitnese potrebno izpolnjevati pogoj PC (preboleli ali cepljen), samo negativen test na okužbo ne bo več dovolj.