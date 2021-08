V EU proti covidu polno cepljenih 70 odstotkov odraslih

"Danes smo dosegli pomemben mejnik v naši kampanji cepljenja. 70 odstotkov odraslih v EU je polno cepljenih. To je več kot 250 milijonov ljudi, ki so zaščiteni," je von der Leynova dejala v objavljenem videu. To je po njenih besedah velik dosežek, ki resnično kaže, kaj lahko storimo, če sodelujemo.

"Vendar pandemije še ni konec, ostati moramo pazljivi," je poudarila von der Leynova. Izpostavila je, da se mora cepiti še veliko več Evropejcev, da bi se izognili novemu valu okužb in ustavili pojavljanje novih različic koronavirusa. "Vse, ki se lahko, pozivam, da se cepite. To je edini način, da zaščitite sebe in druge," je pozvala.

Najvišji delež cepljenih med odraslimi med članicami EU je na Irskem, in sicer 85,5 odstotka. Sledita Portugalska z 82,4 odstotka cepljenih odrasli in Španija, kjer je cepljenih 76,7 odstotka odraslih. Najnižji je delež v Bolgariji, kjer znaša 20 odstotkov, kažejo podatki Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC).

V Sloveniji pa je polno cepljenih 51 odstotkov starejših od 18 let, skupno je precepljenih 43 odstotkov vseh prebivalcev.