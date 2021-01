V Evropi doslej niso potrdili smrti, ki bi bila neposredno povezana s cepivom proti covidu-19

Čeprav so v Evropi zabeležili več deset smrti po cepljenju proti covidu-19, znanstveniki opozarjajo, da glede na obstoječe dokaze nobena smrt ni bila povezana s cepivom. Zdravstvene organizacije medtem pojasnjujejo, da so bili med mrtvimi večinoma starejši, ki so že tako bolj ranljivi in pogosteje bolni.

icon-expand

Na Norveškem je prejšnji teden zavladala panika, ko so poročali o smrti 33 oskrbovancev doma starejših, ki so prejeli Pfizerjevo cepivo proti covidu-19. Med temi smrtmi pa jih je bilo najmanj 13 takih, ki so bili med najstarejšimi in so imeli tudi druge resne bolezni. Oblasti sicer niso opravile preiskave vzroka smrti, priznavajo pa, da bi lahko k smrti pri tej starosti prispevali tudi običajni stranski učinki cepiv, med njimi na primer povišana temperatura.

V Franciji, kjer so cepili okoli 800.000 ljudi, so potrdili okoli devet smrti oskrbovancev domov starejših, ki pa so imeli vsi kronične bolezni. Državna agencija ANSM je sporočila, da glede na razpoložljive dokaze ne morejo nikakor sklepati, da so bile smrti povezane s cepljenjem. Podobne primere so imeli še na Švedskem in Islandiji, kjer prav tako niso našli dokazov, ki bi povezali smrti s cepljenjem.