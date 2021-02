V luči pomanjkanja cepiv tudi Slovaška pogleduje k ruskemu Sputniku

Kljub zatrjevanju politikov je vse več dvomov, da bo Evropska unija dosegla zadani cilj, da bi do poletja precepili 70 odstotkov prebivalstva. V 450-milijonski Evropi je trenutno precepljenost manj kot dvoodstotna, v Sloveniji smo pri treh odstotkih in pol. Zaradi zamud pri odobritvah in dobavi cepiv v okviru Unije se nekatere države odločajo za nakup drugih cepiv, in to z vso pravico. Tako se Slovaška kot druga članica Unije po Madžarski dogovarja za nakup ruskega cepiva Sputnik, o njem pa razmišlja tudi Hrvaška. Rusija prošnje za odobritev prometa v Uniji sicer še ni vložila.

icon-expand