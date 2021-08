V Franciji 160.000 ljudi na protestih proti covidnemu potrdilu

Na francoskih ulicah je v soboto potekalo 222 različnih protestnih akcij, je sporočilo francosko notranje ministrstvo. Skupaj se je zbralo 160.000 ljudi, od tega 14.500 v Parizu.

Policija je aretirala 16 protestnikov, trije policisti pa so bili v spopadih s protestniki lažje poškodovani.

Udeleženci protestov nasprotujejo predvsem uporabi covidnega potrdila, s katerim dokazujejo, da so cepljeni proti covidu-19, da so to bolezen preboleli ali pa da so bili negativni na testiranju na koronavirus. Francozi ga morajo predložiti za vstop v restavracije, gledališča, kino, medkrajevne vlake in velike nakupovalne centre.

Tokrat se je protestov udeležilo približno 15.000 ljudi manj kot pred enim tednom. Ob koncih tedna pred tem pa se je na francoskih ulicah zbralo tudi po 200.000 ljudi in več.

Nasprotniki ukrepov za zajezitev novega koronavirusa so se v soboto zbrali tudi v nemški prestolnici Berlin. Policija je pridržala okoli 100 ljudi, nekatere samo za kratek čas. V več napadih na policiste je bil poškodovan en njihov pripadnik, so sporočili iz berlinske policije.