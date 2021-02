V Franciji bodo tiste, ki so že preboleli covid-19, cepili samo z enim odmerkom

Francoske zdravstvene oblasti so izdale priporočilo, da vsak, ki je že prebolel covid-19, dobi le en odmerek cepiva, namesto predvidenih dveh doz. Na podlagi štirih študij sklepajo, da bo ta odmerek deloval spodbujevalno in zagotovil zadostni imunski odziv pri posamezniku, ki že ima določeno stopnjo imunosti zaradi že prebolele okužbe.

Ljudje, ki so že preboleli covid-19, imajo določeno stopnjo imunosti in naj bodo cepljeni šele tri do šest mesecev po tem, pravijo priporočila francoskih zdravstvenih oblasti. Ob tem so prva država, ki priporoča, da vsak, ki je že prebolel covid-19, prejme le en odmerek cepiva. Ob tem pojasnjujejo, da bo ta en odmerek igral spodbujevalno vlogo in da štiri študije kažejo, da bo zagotovil zadostni imunski odziv.

icon-expand Francoski minister za zdravje Olivier Veran je že prejel cepivo proti covidu-19. FOTO: AP

Do zdaj so cepili že skoraj 2,8 milijona ljudi. Njihov program cepljenja se je začel v decembru, a zaostajajo za številnimi državami po svetu. Po podatkih, objavljenih 9. februarja, so precepili le 0,54 odstotka populacije. Za primerjavo, v Sloveniji je precepljenost 3,3-odstotna.

Francoski zdravstveni minister Olivier Veran je v petek obiskal regijo Moselle na vzhodu Francije, kjer se hitro širi nov sev, ki so ga najprej zaznali v Južni Afriki in Braziliji. Ugotovili so, da je za 5 odstotkov vseh novih primerov odgovoren ta sev. Mutacija, ki jo poznamo pod imenom angleški sev, pa je odgovorna za 25 odstotkov novih primerov.