V Franciji in na Poljskem v veljavi ostrejši protikoronski ukrepi

Zaprtih je večina nenujnih trgovin in storitev. Izjema med drugim velja za šole, knjigarne, cvetličarne, prodajalne čokolade, čevljarje in frizerje, pri čemer morajo ti upoštevati stroge sanitarne predpise. Večina vlakov iz Pariza v dele Francije, kjer ukrepi ne bodo v veljavi, so bili v petek razprodani. Poročali so tudi o prometnih zamaških, ko so ljudje še v zadnjem trenutku skušali zapustiti prestolnico. V Franciji so doslej potrdili več kot 4,2 milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo je skoraj 92.000 ljudi.

Na Poljskem pa so od danes za predvidoma tri tedne zaprte nenujne trgovine, hoteli ter kulturne in športne ustanove. V državi namreč beležijo porast števila okužb z novim koronavirusom, ki so najvišje od novembra lani. Poljski predstavniki zdravstvenih oblasti opozarjajo, da je rast okužb povezana predvsem s hitrim širjenjem britanske različice novega koronavirusa. Ta predstavlja 60 odstotkov vseh novih okužb.

Doslej so potrdili več kot dva milijona okužb, v povezavi s covidom-19 je umrlo skoraj 49.000 ljudi.

Belgija in Švica pri rahljanju ukrepov pritisnili na zavore

Belgija je rahljanje načrtovala za začetek aprila, ko naj bi bile ob uporabi mask na prostem dovoljene prireditve in bogoslužja z največ 50 udeleženci. April naj bi prinesel nekatere sprostitve tudi za amaterske športnike in zabaviščne parke. A kot je v petek po vladnem posvetu dejal premier Alexander De Croo, se temu zaenkrat odpovedujejo, saj da je treba vztrajati pri čim večjem omejevanju stikov. Ker naj bi višanje števila okužb med drugim poganjali delovna mesta in šole, je poudaril, da je delo od doma obveznost in ne luksuz.

V šoli bodo medtem uvedli še strožje ukrepe za omejitev širjenja virusa. Med drugim bodo maske po novem obvezne tudi za 10- in 11-letnike, medtem ko je bila doslej meja pri 12 letih starosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Število okužb v Belgiji v zadnjem času znova bistveno narašča. V državi z 11,5 milijona prebivalcev je bilo v minulem tednu dnevno povprečje novih okužb pri okrog 3300, kar je 34 odstotkov več kot v predhodnih sedmih dneh. Narašča tudi število hospitaliziranih covidnih bolnikov.