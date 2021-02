V Franciji kritike na račun zgodnjega cepljenja Sarkozyja proti covidu-19

Da je bil Sarkozy že januarja cepljen v vojaški bolnišnici, je v četrtek poročal tednik L'Express. To je zlasti med uporabniki Twitterja povzročilo nekaj vznejevoljenih komentarjev in ugibanj, zakaj je cepivo prejel tako zgodaj. V državi trenutno cepijo starejše od 75 let, vključeni pa so tudi zdravstveni delavci in tisti, ki zaradi bolezenskih stanj veljajo za posebej ogrožene.