V Franciji najmnožičnejši protesti proti covidnemu potrdilu doslej

V francoski prestolnici in še nekaterih drugih mestih so znova množično protestirali proti nekaterim covidnim ukrepom – skupno se je na ulice podalo skoraj četrt milijona ljudi. Protesti so večinoma minili mirno, po vsej državi so aretirali 35 ljudi. Protesti proti covidnemu potrdilu so potekali tudi v Italiji, a so bili precej manj množični. V Izraelu pa zaradi povečevanja števila novih okužb s koronavirusno različico delta znova uvajajo določene omejevalne ukrepe. Med drugim bodo na dogodkih na prostem z več kot 100 udeleženci znova obvezne maske. Po novem bodo tudi prireditve z manj kot 100 udeleženci lahko obiskovali le cepljeni, prebolevniki in testirani.

V Franciji so včeraj potekali najmnožičnejši protesti proti uvedbi covidnega potrdila za vstop v restavracije in medkrajevne vlake doslej. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Na protestih v Franciji so se nasprotniki covidnega potrdila zbrali že četrti konec tedna zapored. Tokrat se jih je po vsej državi zbralo okoli 237.000, kar je največ doslej, je sporočilo francosko notranje ministrstvo. V Parizu jih je na ulice prišlo 17.000. Na enem od shodov se jih je več sto podalo iz zahodnih predmestij prestolnice proti središču. Vzklikali so "svoboda" in "Macron, ne želimo tvojega potrdila". V regiji Provansa-Alpe-Azurna obala se je zbralo 37.000 ljudi, med drugim v mestih Toulon, Nica in Marseille. Večina protestov je minila mirno. Po vsej državi so aretirali 35 protestnikov, od tega sedem v Lyonu na jugovzhodu države, je sporočilo notranje ministrstvo. Sedem policistov je bilo med protesti lažje poškodovanih. Od ponedeljka bo v Franciji obvezna uporaba covidnega potrdila za vstop v gostinske lokale in restavracije ter uporabo medkrajevnega javnega prevoza, vključno s hitrimi vlaki in notranjimi leti. Zakon poleg tega uvaja obvezno cepljenje proti covidu-19 za zdravstvene delavce in negovalno osebje. PREBERI ŠE V Franciji protesti proti obveznemu covidnemu potrdilu za vstop v lokale in vlake Že od petka pa je tovrstno potrdilo obvezno za vstop v notranje prostore gostinskih lokalov, športne dvorane, muzeje, kinematografe in gledališča ter za obisk športnih dogodkov in koncertov v Italiji, kjer so se včeraj prav tako zbrali protestniki. Demonstracije so potekale v več italijanskih mestih. V Rimu je na ulice prišlo več kot tisoč protestnikov, še več tisoč pa jih je protestiralo v Milanu. Izrael zaradi porasta okužb zaostruje omejitvene ukrepe Zaradi porasta števila okužb z novim koronavirusom v Izraelu od danes veljajo zaostreni omejitveni ukrepi. Na prireditvah na prostem z več kot stotimi udeleženci so znova obvezne maske. Manjših prireditev pa se lahko udeležijo le cepljeni, preboleli in tisti z negativnim testom na novi koronavirus, to velja tudi za otroke. PREBERI ŠE V avstralskem Novem Južnem Walesu največ okužb doslej Izraelska vlada se je za zaostritev ukrepov odločila, ker so več dni zapored potrdili po več kot 3000 novih okužb. Opazili pa so tudi porast števila covidnih bolnikov s težjim potekom bolezni. V soboto je bilo v bolnišnicah 348 covidnih bolnikov s težjim potekom bolezni, od tega jih je bilo 71 v kritičnem stanju, so danes sporočili z ministrstva za zdravje. V državi z 9,3 milijona prebivalcev je v celoti cepljenih 58 odstotkov prebivalstva, več kot 422.000 ljudi pa je prejelo tudi že poživitveni odmerek. icon-expand