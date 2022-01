V Franciji necepljenim omejili dostop, v Grčiji za necepljene globa

Francoska vlada upa, da bo z uveljavitvijo potrdila o cepljenju omejila hitro naraščanje okužb s koronavirusom. V zadnjih dneh jih beležijo po 300.000 dnevno. Cilj vlade je bil, da bi potrdilo uveljavili že s 15. januarjem, a je v parlamentu prišlo do zamud pri njegovem sprejemanju. Javnost in poslance je precej razburil tudi predsednik Emmanuel Macron s svojo izjavo, da želi z uvedbo potrdila kar najbolj zagreniti življenje necepljenim.

Za zakon je glasovalo 215 poslancev, 58 jih je bilo proti, sedem pa vzdržanih. Socialistični poslanci so medtem že napovedali, da bodo zadevo predložili ustavnemu svetu, da bi zagotovili spoštovanje temeljnih vrednot, kar bo uveljavitev zakona zamaknilo za nekaj dni.

V skladu z zakonom bodo dostop do restavracij, kulturnih in športnih ustanov ter sredstev javnega prevoza na dolge proge imeli le cepljeni proti covidu-19 in prebolevniki.

Potrdilo o cepljenju bo potrebno samo za starejše od 16 let, otroci, stari od 12 do 15 let, pa bodo morali predložiti dosedanje covidno potrdilo, ki ga oseba dobi, če je cepljena, prebolevnik ali testirana.

Obvezno cepljenje v Grčiji

V Grčiji je od danes obvezno cepljenje proti covidu-19 za vse, starejše od 60 let. Tisti, ki se ne bodo cepili, bodo morali plačati sto evrov kazni mesečno, zbrani denar pa bodo namenili bolnišnicam. Grške oblasti so ukrep sprejele novembra, po besedah premierja Kiriakosa Micotakisa pa je način, da se ljudje izognejo plačilu kazni, preprost, to je cepljenje.

Po oceni vlade se je ukrep že izkazal za uspešnega. Od najave pred šestimi tedni se je cepilo okoli 217.000 ljudi, starejših od 60 let. S tem se je stopnja precepljenosti v tej starostni skupini dvignila na 90 odstotkov. Micotakis je v pogovoru za grško televizijo obenem izključil možnost uvedbe obveznega cepljenja za ostale starostne skupine, češ da za covidom-19 huje zbolijo v glavnem starejši ljudje.