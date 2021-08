V Franciji protesti proti obveznemu covidnemu potrdilu za vstop v lokale in vlake

Na enem od več napovedanih protestnih shodov v Parizu se je več sto ljudi začelo zbirati na postaji podzemne železnice Pont de Neuilly, od koder so se sprehodili do središča mesta z vzkliki "svoboda" in "ne zdravstvenemu potrdilu". Danes so protesti med drugim napovedani tudi v mestih Lille na severovzhodu in Toulon na jugu države.