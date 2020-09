V Franciji skoraj 10.000 novih okužb, v Avstriji pobude k uvedbi strožjih ukrepov

V zadnjem tednu so tako ob več kot milijon opravljenih testih potrdili 48.542 primerov okužb. Ob tem se je povečal delež pozitivnih testov. Med 1. in 7. septembrom je znašal 5,4 odstotka.

Francosko zdravstveno ministrstvo je sporočilo, da so v zadnjem dnevu potrdili 9843 novih primerov okužbe, kar je največ, odkar so začeli množično testirati na novi koronavirus.

Avstrijska vlada namerava jutri predstaviti rizična območja v državi s pomočjo sistema semaforja, kar vključuje tudi uvedbo določenih ukrepov. Oblasti na Dunaju pa zaradi porasta okužb zahtevajo uvedbo strožjih ukrepov. Predstavnik za zdravje Peter Hacker namerava pozvati vlado, da omogočijo bodisi ukrepe za celotno državo ali pa pooblastijo dežele, da se same odločijo glede ukrepov. Mestne oblasti naj bi se predvsem zavzemale za strožja pravila glede nošenja zaščitnih mask ter omejitve ljudi v zaprtih prostorih in na prireditvah na prostem.

V Avstriji so v preteklih 24 urah potrdili 664 novih okužb. Že v preteklih dneh so potrdili po več kot 500 novih okužb. Avstrijska prestolnica je trenutno med najbolj prizadetimi, samo v zadnjem dnevu so potrdili 387 novih okužb. S 94 novimi primeri sledi Spodnja Avstrija, na Tirolskem imajo 64 novih okužb, v Zgornji Avstriji pa 50.

Na Portugalskem so v zadnjih 24 urah potrdili 646 novih okužb s koronavirusom, kar je največ po 20. aprilu. Zaradi porasta okužb tam zaostrujejo ukrepe za zajezitev virusa. Od torka bo zbiranje omejeno na deset oseb namesto na 20. V državi z desetimi milijoni prebivalcev so doslej potrdili 62.126 primerov okužbe. Za covidom-19 je umrlo 1852 ljudi.

V BiH 286 novih okužb, v Srbiji 58

V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah potrdili 286 novih okužb z novim koronavirusom, od tega večino, 212, v Federaciji BiH. V zadnjem dnevu je za covidom-19 v državi umrlo pet ljudi. V BiH so okužbo z novim koronavirusom doslej potrdili pri več kot 14.200 ljudeh. Vse smrtne žrtve v zadnjem dnevu so potrdili v Federaciji BiH , v Republiki srbski pa nobene.

Svet ministrov BiH pa je na današnji seji sklenil, da v državo lahko vstopijo vsi z negativnim testom na koronavirus, ki ni starejši od 48 ur. Doslej je to veljalo le za državljane članic EU in schengna, državljani Srbije in Črne gore pa so v BiH lahko vstopili tudi brez testa na novi koronavirus.

V Srbiji so medtem v zadnjih 24 urah opravili skoraj 8000 testiranj in potrdili 58 novih primerov okužbe ter eno smrtno žrtev covida-19. Po najnovejših podatkih srbskega ministrstva za zdravje je 35 bolnikov s covidom-19 na ventilatorjih. Med obolelimi je v Srbiji tudi 85 zdravstvenih delavcev, je sporočil tamkajšnji minister za zdravje Zlatibor Lončar.

V Črni gori, kjer te dni poročajo o naraščanju okužb, so v zadnjih 24 urah potrdili 128 novih okužb po 569 testih. Največ novih okužb so potrdili v Podgorici (46) in kraju Berana (42). Aktivnih okužb v državi je trenutno 1715. Zaradi covida-19 je doslej umrlo 114 bolnikov, od tega 105 od začetka junija.

Iz Severne Makedonije poročajo o 121 novih okužbah, umrli pa so še trije bolniki, skupno 637. Aktivnih okužb v državi je 1881. V bolnišnicah se zdravi 84 bolnikov, od katerih jih je 41 na kisiku.

Na Kosovu so po 532 testih potrdili 69 novih primerov okužbe, sedem bolnikov pa je umrlo.