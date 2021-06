V Franciji ukinjajo policijsko uro, v Indiji znova odprli Tadž Mahal

V Franciji je povprečno število dnevnih okužb v torek padlo na 3.200, kar je najmanj po lanskem avgustu. V državi skušajo čim hitreje precepiti čim več ljudi. Kot je dejal Castex, je cilj vlade, da bi do konca poletja precepili 35 milijonov ljudi, kar je nekaj več kot polovica prebivalstva. Doslej so v Franciji precepili 16,5 milijona ljudi.

Obvezno nošenje mask na prostem in policijska ura, ki so jo v Franciji uvedli 30. oktobra lani in ki je sprva veljala od 18. ure, kasneje pa so njen začetek prestavili na 23. uro, sta ob vročem poletnem vremenu naletela na vse večje neodobravanje francoske javnosti.

V Indiji ob odpravljanju omejitvenih ukrepov odprli Tadž Mahal

V Indiji je danes svoja vrata znova odprl znameniti Tadž Mahal, v državi pa tudi sicer odpravljajo ukrepe za zajezitev novega koronavirusa in skušajo zagnati gospodarstvo. Spomenik v bližini mesta Agra je bil zaprt od začetka aprila, ko je Indija zaradi hitrega porasta okužb uvedla stroge omejitvene ukrepe.

Znamenitost si bo lahko dnevno ogledalo 650 turistov, so sporočile mestne oblasti. Zaradi preventivnih ukrepov morajo obiskovalci svoj obisk rezervirati prek spleta, ob obisku pa se ne smejo dotikati spomenika. Mavzolej iz belega marmorja sicer običajno letno privabi sedem do osem milijonov turistov, na dan je to okoli 20.000 ljudi.

Država je v več večjih mestih že sprostila del ukrepov, danes pa so odprli tudi več kot 3.000 drugih spomenikov in muzejev, med njimi stolp Qutub Minar in rdečo utrdbo v New Delhiju. Številni strokovnjaki sicer svarijo, da bi lahko večje zbiranje ljudi v metropolah vodilo v nov porast okužb.

V zvezni državi Uttar Pradesh, kjer je tudi Tadž Mahal, so v zadnjem dnevu potrdili 270 novih okužb, umrlo pa je 56 covidnih bolnikov. Skupno so v državi potrdili 62.224 novih okužb, kar je malo več v primerjavi z dnevom prej, a še vedno manj od vrhunca v aprilu in maju, ko so dnevno poročali tudi o 400.000 novih okužbah.

Skupno so doslej v državi potrdili več kot 29,6 milijona okužb, za posledicami covida-19 je umrlo 379.573 ljudi, od tega 2542 v zadnjem dnevu.