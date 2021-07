Grške oblasti na Mikonosu uvedle policijsko uro

"Prebivalce, obiskovalce in trgovce na našem čudovitem otoku pozivamo, naj spoštujejo ukrepe (...), da bo mogoče hitro preprečiti širjenje virusa in se bodo razmere na Mikonosu lahko normalizirale," je dejal.

Policijska ura, ki bo veljala od enih do šestih zjutraj, in popolna prepoved predvajanja glasbe v restavracijah, lokalih in nočnih klubih bosta na Mikonosu v veljavi do 26. julija, je sporočil namestnika ministra za civilno zaščito Nikos Hardalias.

Med drugim je v Grčiji začel veljati ukrep, ki necepljenim prepoveduje vstop v restavracije, bare in kavarne. Tisti, ki želijo sedeti v notranjosti restavracij, morajo predložiti potrdilo o cepljenju. To je zadnji v vrsti ukrepov, s katerimi želijo grške oblasti rešiti preostanek turistične sezone, velja pa tudi za tuje turiste. Tisti, ki so cepljeni, se s tovrstno omejitvijo strinjajo: "Strinjam se, da bi morali imeti cepljeni nekatere privilegije," je dejal Yiannis Kamalakis, obiskovalec kavarne v Atenah.

"Kdor se ne želi cepiti, ima vsekakor izbiro, vendar bo moral živeti z določenimi omejitvami," je dodal. 5000 nasprotnikov cepljenja pa se je zbralo pred grškim parlamentom in glasno nasprotovalo ukrepom ter cepljenju. Popolnoma cepljenih je približno 41 odstotkov Grkov, ki so starejši od 15 let. V začetku tega tedna je vlada uvedla obvezno cepljenje za zdravstvene delavce in delavce domov za ostarele.

Tako kot v drugih turističnih državah se tudi v Grčiji v zadnjih tednih soočajo z naraščanjem števila okužb z novim koronavirusom, predvsem zaradi bolj nalezljive različice delta. V petek so v Grčiji potrdili skoraj 2700 novih okužb, medtem ko so prejšnji petek poročali o 400 novih okužbah.

V Francijo iz več evropskih držav po novem z manj kot 24 ur starim negativnim testom

Ukrep bo veljal za prihode iz Velike Britanije, Španije, Portugalske, Cipra, Grčije in Nizozemske. Potniki bodo lahko predložili hitri ali PCR-test. Do sedaj je veljalo, da so morali potniki iz Velike Britanije predložiti test, ki ni bil starejši od 48 ur. Za prihode iz omenjenih držav članic EU pa je bil lahko test star 72 ur.

Castex je danes še pojasnil, da potniki, ki so bili cepljeni s cepivom, ki ga je odobrila Evropska agencija za zdravila, ne bodo potrebovali negativnega testa na novi koronavirus.

Francija je na t. i. seznam rdečih držav med drugim dodala še Tunizijo, Mozambik, Kubo in Indonezijo. Prihodi iz teh držav so možni le iz nujnih razlogov, pri čemer morajo tudi cepljeni v sedemdnevno karanteno.