Na Goriškem zaskrbljeni: 'Virus se hitro širi zaradi neodgovornosti ljudi'

Da bolezen covid-19 lahko pusti trajne posledice, pa je nadalje opozorila tamkajšnja pediatrinja Katja Šoštarič Likar , ki je opozorila še, da o novem koronavirusu, predvsem pa o novem angleškem sevu, ki je prisoten tudi v Sloveniji, vemo zelo malo. "Bojimo se, da so pri tem sevu bolj na udaru otroci," je izpostavila in dodala, da je zato še bolj pomembno, da se držimo najbolj osnovnih, enostavnih ukrepov. Držite se distance, nosite masko, razkužujte si roke, prezračujte prostore in zaupajte poštenim informacijam, je povzela Šoštarič Likarjeva.

Direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina Egon Stopar je na današnji izjavi za javnost poudaril, da se virus na Ajdovskem tako hitro širi predvsem zaradi neodgovornosti ljudi. "Veliko je takih, ki po spletu trosijo nebuloze, ko pa zbolijo, pričakujejo, da bodo tisti hip oskrbovani, da jih v bolnišnici čaka prosta postelja in respirator," je bil oster. "Mi gasimo požare, moji sodelavci pa so tako obremenjeni, da si ne morete niti predstavljati," je poudaril Stopar in še enkrat opomnil ljudi, da je "stanje kritično, zato se prosim držite ukrepov" .

Po zadnjih podatkih je na severnem Primorskem trenutno 1352 oseb aktivno okuženih z novim koronavirusom, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je 1442 . Le ena statistična regija (Posavska) ima še slabšo epidemiološko sliko, ugotavlja Civilna zaščita (CZ) za severno Primorsko.

V sedemdnevnem obdobju pa je bilo v goriški statistični regiji potrjenih skupno 708 okužb, to je v povprečju 101 na dan. To je najvišje dnevno povprečje med vsemi slovenskimi regijami (na državni ravni je 58,4).

Po občinah je bilo največ novih primerov okužb odkritih v Novi Gorici, in sicer 27, v Ajdovščini pa 24. Največ aktivno okuženih je prav tako v mestni občini Nova Gorica (382) in v občini Ajdovščina (288). V slednji je 14-dnevna pojavnost (na 100.000 prebivalcev) še vedno najvišja (1464), najnižja pa je še naprej v občini Kobarid (593), kjer je število aktivnih okužb 24.

"Zagotovo Civilna zaščita nima namena, niti pristojnosti, da bi kakorkoli ugotavljala razloge za hitro širitev virusa na Goriškem. Naloga civilne zaščite v teh dneh je predvsem logistična pomoč zdravstvu pri izvajanju hitrih testiranj in množičnega cepljenja ter pomoč in oskrba ljudi," so ob teh številkah zapisali v CZ za severno Primorsko.

"Je pa res," so dodali, "da pripadniki CZ, ki so dnevno na terenu, opažajo tudi vse več kršitev sprejetih ukrepov in prepovedi ter tudi drugih nepravilnosti ali nedorečenosti v sistemu in o tem, v dnevnih poročilih, tudi poročajo regijskemu štabu CZ."

Te informacije so pomembne, ker na ta način lažje koordinirajo sodelovanje z zdravstvenim inšpektoratom in policijo, je še zapisal poveljnik CZ za severno Primorsko Samuel Kosmač.