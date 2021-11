V Grčiji denarne kazni za necepljene nad 60 let

"Samo ena starostna skupina vztraja pri čakanju. Od 580.000 necepljenih državljanov, ki so starejši od 60 let, se jih je novembra cepilo le 60.000. In na žalost obolevajo in umirajo ravno starejši od 60 let," je še dejal predsednik grške vlade.

Pojasnil je, da se državljani ne bodo mogli izogniti obveznosti cepljenja, saj bo državni zavod za zdravstveno zavarovanje podatke o necepljenih posredoval davčnemu uradu, ki je pristojen za pobiranje globe. "Zbrane globe bodo namenjene bolnišnicam. To ni kazen, ampak bonus za zdravje, pravično dejanje," je še dejal Micotakis.