Zaostrovanje ukrepov: V Grčiji obvezno cepljenje za zdravstvene delavce

Po ocenah grškega združenja zaposlenih v javnih bolnišnicah se za službo boji trenutno okoli 10.000 zaposlenih, ki še niso cepljeni proti covidu-19. To predstavlja okoli deset odstotkov kadra. "Zdravstvene delavce spodbujamo k cepljenju, vendar smo proti obveznemu cepljenju, saj to predstavlja demokratičen problem," je povedal član izvršnega odbora omenjenega združenja Dimitris Kuruvalakis .

Ministrica za notranje zadeve Luciana Lamorgese je sporočila, da bodo ohranjali ničelno strpnost do vseh, ki bodo poskušali ovirati javni promet, saj je to v Italiji kaznivo dejanje. Zunanji minister Luigi Di Maio , ki je bil na družbenih omrežjih deležen groženj s smrtjo zaradi zagovarjanja cepljenja proti covidu-19, pa je opozoril, da "oviranje možnosti gibanja pomeni oviranje svobode" . Napovedani protest nasprotnikov cepljenja so obsodili tudi sindikati.

Zaradi napovedanih protestov nasprotnikov cepljenja proti covidu-19 so policisti po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa okrepili varovanje na železniških postajah. Protestniki so napovedali, da bodo popoldne ustavljali vlake.

Obvezno cepljenje za zdravstvene delavce je grški premier Kiriakos Micotakis napovedal 12. julija, da bi spodbudil čim več ljudi k cepljenju proti covidu-19 in posledično omejil širjenje različice novega koronavirusa delta. Med težje obolelimi v bolnišnicah so večinoma necepljeni. Cepljenje proti covidu-19 je v Grčiji obvezno tudi za zaposlene v domovih upokojencev. V državi je polno cepljenih proti covidu-19 več kot 5,7 milijona od skupno 10,7 milijona prebivalcev.

Združenje je za četrtek pozvalo k stavki in shodom v Atenah in Solunu.

Tako imenovano zeleno potrdilo je v Italiji obvezno predložiti tudi za notranji let ter za potovanje na trajektu med dvema italijanskima regijama. Vlada je ukrepe zaostrila zaradi naraščanja števila okuženih z novim koronavirusom. Od začetka avgusta je covidno potrdilo potrebno za vstop v zaprte prostore, kot so restavracije in kulturne ustanove, ter na množične dogodke.

Z začetkom novega šolskega leta v septembru je izpolnjevanje pogoja PCT potrebno za vse zaposlene v šolah, sicer ne morejo na delo. Kdor se ne more cepiti proti covidu-19, dobi brezplačne teste za ta virus. Šolskim delavcem brez tega potrdila grozi odpoved zaposlitve, če neutemeljeno manjkajo več kot pet dni. Na univerzah je covidno potrdilo obvezno tako za profesorje kot študente in raziskovalce. Minister za izobraževanje Patrizio Bianchi je napovedal, da bodo 13. septembra, ko se odpre večina italijanskih šol, uvedli "super aplikacijo", ki bo služila za preverjanje covidnih potrdil v šolah.

Poživitveni odmerek v Franciji

Francija pa uvaja poživitvene odmerke za starejše od 65 let in ranljive osebe. Prve so cepili že danes, saj želijo povečati raven zaščite pred delta različico.

Z vsedržavno akcijo cepljenja pa bodo 12. septembra začeli v domovih za starejše. Po navedbah ministrstva za zdravje je do poživitvenega odmerka upravičenih 18 milijonov oseb. Tisti, ki so drugi odmerek Pfizerja ali Moderne prejeli pred šestimi meseci, so že upravičeni do tretjega odmerka, medtem ko tisti, ki so prejeli en odmerek Johnson & Johnsona, poživitveni odmerek Pfizerja ali Moderne prejmejo štiri tedne po cepljenju.

Francoske oblasti so se za poživitveni odmerek odločile potem, ko je njihov zdravstveni organ HAS prejšnji mesec dejal, da "nedavne študije kažejo na upad učinkovitosti cepiva, zlasti pri različici delta". To se zadnje čase kaže predvsem pri starejših in tistih z zdravstvenimi težavami.

Vlada pa se še ni odločila, ali bo kampanjo tretjega odmerka razširila na celotno prebivalstvo, od katerih je 65,6 odstotkov že polno cepljenih.