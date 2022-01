V Hongkongu bodo zaradi covida-19 usmrtili 2000 hrčkov in malih sesalcev

Za razliko od večine drugih držav Hongkong vztraja pri strategiji ničelne tolerance do covida. Strategija cilja na odpravo bolezni, medtem ko se večina drugih držav po svetu uči živeti z virusom. Uradniki ocenjujejo, da bi lahko šlo za primer prenosa covida z živali na človeka, poroča BBC.

Po do zdaj zbranih podatkih so se v trgovini za male živali z virusom okužili le hrčki, medtem ko so bili zajci in činčile negativni. Kljub temu bodo preventivno usmrtili približno 2000 hrčkov in drugih malih sesalcev iz 34 različnih trgovin in centrov za male živali.

Poleg tega bodo morali svojega hišnega ljubljenčka oblastem predati vsi, ki so hrčka kupili po 22. decembru. Vzpostavili bodo tudi telefonsko linijo "za hrčke" ter prepovedali uvoz in prodajo hrčkov in drugih malih sesalcev, so sporočili s tamkajšnjega ministrstva za kmetijstvo.

Poleg zaposlenega sta bila pozitivna tudi stranka in njen mož.

Z virusom se sicer lahko okužijo tudi živali, kot so psi, dihurji in glodavci. Kljub temu jasnih dokazov o tem, ali se virus lahko z živali prenese na človeka, ni.