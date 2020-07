V soboto 16 okužb. V Hrastniku novih 12 primerov med oskrbovanci doma starejših

V Hrastniku so v soboto znova odvzeli večje število brisov, rezultati pa so pokazali na kar 14 novih okužb. Med njimi je kar 12 oskrbovancev Doma starejših Hrastnik, poleg njih pa še ena delavka in en občan, ki se je okužil zunaj doma. "Rezultati nas opominjajo, da je situacija v Domu starejših Hrastnik še vedno zelo resna," je občina Hrastnik zapisala v sporočilu za javnost.

V hrastniškem domu starejših se soočajo s kadrovsko in prostorsko stisko, opozarjajo v domu in na občini že vse od začetka vdora okužbe v dom. Tam so vzpostavili t. i. rdečo cono, v kateri pa je bilo sprva dovolj prostora le za 10 obolelih, zato so napovedali širjenje cone. V preteklih dneh so tako premeščali cone in oskrbovance, poleg tega so v delovni proces vključili nove dodatne delavce.

Z novim tednom bo premeščanje in vzpostavljanje con končano, še vedno pa v domu močno primanjkuje delavcev. Pri preseljevanju v domu sta na pomoč priskočili tudi Civilna zaščita Občine Hrastnik ter Območna enota Rdečega križa Hrastnik, sporoča občina.