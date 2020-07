V hrastniškem domu celotno nadstropje spremenili v 'rdečo cono'

V domu starejših Hrastnik imajo trenutno kar 39 aktivnih okužb, 29 med oskrbovanci in 10 med zaposlenimi. Zato bodo vzpostavili nove cone za ločevanje oskrbovancev: tako imenovana rdeča cona, kjer bodo nastanjeni stanovalci s potrjeno okužbo, bo obsegala celotno nadstropje. Vzpostavili pa bodo še sivo in belo cono. Direktor doma Drago Kopušar je napovedal, da bodo v soboto znova odvzeli brise vsem oskrbovancem in zaposlenim.

icon-expand Zaposlenim v hrastniškem domu bodo na pomoč priskočili s kadrom iz domov za starejše iz Ljutomera, Loke, Topolšice, Tisja, Metlike, s Ptuja, iz novomeške in trboveljske bolnišnice ter iz hrastniškega zdravstvenega doma. FOTO: Bobo V hrastniškem domu starejših bodo glede na napovedi predvidoma danes vzpostavili nove cone za ločevanje oskrbovancev, okuženih z novim koronavirusom. Tako imenovana rdeča cona za tiste s potrjeno okužbo bo obsegala celotno nadstropje. Po njeni vzpostavitvi pa bodo oskrbovanci, ki so trenutno nastanjeni v šempetrski bolnišnici, vrnjeni v domsko oskrbo. Direktor hrastniškega doma starejših občanov Drago Kopušar je v četrtek pojasnil, da bodo vzpostavili še sivo in belo cono. V soboto pa bodo znova odvzeli brise vsem oskrbovancem in zaposlenim. Hrastniški dom, v katerem je okuženih 29 oskrbovancev in 10 zaposlenih, sta v četrtek popoldne obiskala tudi ministra za zdravje in za deloTomaž Gantar in Janez Cigler Kralj. Kopušar je ministroma predstavil vse aktivnosti, ki jih je dom izvedel, da bi ublažili posledice okužbe. Gantar pa je ocenil, da je bilo v zadnjih desetih dneh v domu opravljenega veliko dela. Po sestanku je bil zadovoljen tudi Kopušar, saj da "stvari tečejo v pravo smer, tudi kadrovsko se razmere izboljšujejo", saj so iz kar nekaj domov dobili informacije, da so njihovi delavci pripravljeni priti pomagat v Hrastnik. Pri dodatnem kadru gre za zaposlene iz domov za starejše iz Ljutomera, Loke, Topolšice, Tisja, Metlike, s Ptuja, zaposlene iz novomeške in trboveljske bolnišnice ter iz hrastniškega zdravstvenega doma, so po srečanju sporočili s hrastniške občine. Hrastnik sicer beleži 59 okužb z novim koronavirusom, a ukrep izolacije kraja po mnenju Gantarja ni potreben.