Na meji s Hrvaško že cel dan zastoji, obljubljajo aplikacijo, ki bo olajšala prehode

Zastoji nastajajo tudi na drugih mejnih prehodih s Hrvaško. Na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je zastoj tovornih vozil proti Hrvaški. Kolona je dolga približno 9 kilometrov, vozila pa so na odstavnem pasu. Čakalna doba je tudi na mejnih prehodih Jelšane, Petrina, Sočerga, Slovenska vas, Gruškovje in Obrežje.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na MP Dragonja in Sečovlje za vstop na Hrvaško treba čakati do štiri ure in pol. Bralci, ki so se odpravili na Hrvaško, so nam že zjutraj sporočili, da so postopki preverjanja zelo dolgotrajni. Nekatere naj bi hrvaški mejni policisti zaradi različnih razlogov celo zavrnili.

V istrsko županijo lahko pride več kot 11.000 tujih državljanov, ki imajo prijavljeno prebivališče ali so lastniki nepremičnin in plovil, je dejal Dino Kozlevac na sredini novinarski konferenci štaba civilne zaščite. Omenil je, da lahko glede na priporočila hrvaških epidemiologov na Hrvaško od prejšnjega ponedeljka iz drugih držav pridejo tudi poslovneži ali pa osebe, ki imajo nujne opravke, kot je pogreb. Čez hrvaško mejo bodo spustili tudi tiste, ki imajo že rezervirano turistično namestitev. Pričakujejo pa, da bodo gosti odgovorni pri spoštovanju epidemioloških ukrepov.

Turisti se bodo lahko z aplikacijo vnaprej prijavili z vsemi podatki o tem, kam gredo in kje bodo nameščeni, je dejal. Na ta način naj bi čim bolj pospešili čezmejni promet in skrajšali čakalne dobe ob vstopu v državo. Povedal je, da je nadzor potnikov potreben tudi zato, ker Hrvaška še ni v schengenskem območju. Cappelli je napovedal, da se bosta o vseh podrobnostih glede prehajanja turistov preko meje v soboto pogovarjala ministra Hojs in Božinović, ki se bosta srečala v Ormožu.

Povedal je, da so za pospešitev turističnega čezmejnega prometa na Hrvaškem pripravili aplikacijo, ki je podobna hrvaški dovolilnici, ki so jo do pred kratkim uporabljali hrvaški državljani, če so potovali zunaj kraja prebivališča.

Hrvaški minister za turizem Gari Cappelli je danes izjavil, da so pripravili aplikacijo za mobilne telefone, ki naj bi pospešila prehajanje turistov preko meje. Napovedal je, da bodo aplikacijo predstavili na sobotnem srečanju ministrov za notranje zadeve Slovenije in Hrvaške, Aleša Hojsa in Davorja Božinovića. Cappelli je v današnjem pogovoru za regionalno televizijo N1 ocenil, da bo na Hrvaško prihajalo vse več slovenskih turistov, ker po vrnitvi v Slovenijo ni več obvezna samoizolacija.

Kot so nam sporočili s PU Koper, do čakalnih dob prihaja zaradi postopkov, ki jih izvaja hrvaška policija na mejnih prehodih. "Gre za vpisovanje v evidenco, preverjanje dokazil o lastništvu premoženja na Hrvaškem ipd.," so nam pojasnili in dodali, da na slovenski strani pri prehajanju meje ni težav, posledično pa tudi ne zastojev.

Do zastojev na meji prihaja, potem ko je vlada zaradi umirjanja epidemiološke situacije sklenila, da prekliče epidemijo. Z današnjim dnem je tudi ukinjena karantena za državljane članic Evropske unije, pri čemer so izjema tisti državljani EU, tudi Slovenije, ki so EU zapustili za več kot 14 dni. Ti bodo še naprej morali v karanteno.

Na epidemiološko odgovornost gostov računa tudi direktorica Turistične skupnosti Pulj Sanja Cinkopan Korotaj . "Želimo si, da pridejo vsi gostje, med katerimi so seveda Slovenci, ki imajo svoje nepremičnine. Tudi oni so potrošniki, kar je pozitivno," je dejala Cinkopan Korotajeva.

Odpiranje hrvaške meje je prvi korak k odpiranju turističnega prometa. Na območju mesta Pulj je približno 2700 ponudnikov namestitev, ki jim je treba dodati tudi turistična podjetja, je dejala. Zaenkrat nimajo podatkov o tem, kako potekajo rezervacije za prihajajoče poletje. Za turiste bodo verjetno najprej odprli kampe, ki omogočajo bolj individualne namestitve v šotorih, prikolicah in avtodomih. Sledili bodo zasebni apartmaji, medtem ko bodo hoteli verjetno med zadnjimi, je povedala.

Kot je dodala, je vsem v hrvaškem turističnem sektorju v interesu, da bi letos zaslužili vsaj za stroške vzdrževanja objektov. Pričakuje, da bodo letos realizirali med 20 in 40 odstotkov lanskih prihodkov, če se epidemiološko stanje ne bo znova poslabšalo.

Vzdušje v hrvaški Istri je pozitivno in naši sosedi iz Slovenije so dobrodošli, pa je poudaril župan Pulja Boris Miletić. Izpostavil je, da je epidemiološko stanje v hrvaški Istri dobro, a pozval k previdnosti in spoštovanju vseh priporočil epidemiologov."Smo v fazi normalizacije življenja, v katero vstopamo previdno in tudi optimistično. Zagotovo bosta potrebna določeno prilagajanje in odgovornost, a prepričan sem, da bomo tudi to nalogo skupaj vrhunsko opravili kot doslej," je povedal.

Pripravljajo se za začetek turistične sezone, a se zavedajo, da so rezultati iz prejšnjih let nedosegljivi. "Vemo, da brez gospodarstva ni življenja, dejavnosti je treba nadaljevati v obliki in z možnostmi, ki bodo zagotovile pozitivno epidemiološko sliko,"je poudaril Miletić, ki pričakuje, da bodo kmalu podrobno razdelali vsa vprašanja, ki so povezana z vnovičnim zagonom turizmom.