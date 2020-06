V Indiji 10.000 okužb v le enem dnevu, v Braziliji protestniki kopljejo grobove

Skandinavske države vse bolj izolirajo Švedsko, ki ima med njimi največ smrtnih žrtev covida-19 in največ okuženih z novim koronavirusom. V Latinski Ameriki, ki je postala središče izbruha pandemije, medtem dnevno zabeležijo od 35.000 do 50.000 novih okužb in od 1200 do 1500 mrtvih. Razmere pa se zaostrujejo v Indiji, kjer so samo včeraj potrdili rekordnih skoraj 10.000 novih primerov okužb. Medtem se v sosednji Italiji obetajo nova sproščanja ukrepov.

Ponekod po svetu se še naprej soočajo z velikimi težavami zaradi covida-19, že več tednov so razmere kritične v Braziliji, kjer pa oblast bolezni ne jemlje preveč resno. FOTO: AP

Skandinavija se odpira. Potem ko sta meje odprli Danska in Finska, je temu sledila še Norveška. A države praviloma ne odpirajo vseh meja. Izključena država je Švedska, ki se je uprla ukrepom proti širitvi novega koronavirusa, ki so jih sprejele druge države, zdaj pa ima velike težave s številom mrtvih in okuženih. Doslej so v državi z okoli desetimi milijoni prebivalcev potrdili kakih 50.000 okužb, okoli 4850 ljudi je covidu-19 podleglo. Smrtnih žrtev je tako štirikrat več kot v vseh ostalih skandinavskih državah skupaj. Kot je danes sporočila norveška premierka Erna Solberg, bo na Norveško od ponedeljka spet mogoče vstopiti iz Finske, Islandije in Danske, vključno z Grenlandijo in Ferskimi otoki, ne da bi morali državljani potem v desetdnevno karanteno. To bo sicer veljalo tudi za švedski otok Gotland, ne pa tudi za preostalo Švedsko, kjer je epidemiološka slika slabša. Zunanje ministrstvo v Oslu norveškim državljanom sicer še naprej odsvetuje potovanja zunaj Skandinavije. "Na Norveškem imamo epidemijo pod nadzorom," je pojasnila premierka. Dodala je, da si številni prizadevajo za odpravo omejitev tudi na meji z Nemčijo, kjer so razmere podobne kot na Norveškem. "Ne moremo odpreti vsega naenkrat. Ukrepati moramo korak za korakom," je poudarila. Povedala je še, da naj bi do 20. julija preverili, ali je mogoče priporočila glede potovanja mogoče spremeniti še za kako evropsko državo. Finska je v četrtek napovedala, da bo od ponedeljka znova mogoč prost vstop za državljane baltskih in skandinavskih držav z izjemo Švedske. Danska pa je že konec maja sporočila, da bo do 15. junija odprla meje za turiste iz Nemčije, Norveške in Islandije, ki so na Danskem rezervirali najmanj šest nočitev. Doslej je to veljalo za nočitve zunaj prestolnice Koebenhavn, a so to omejitev danes odpravili.

Novo rahljanje ukrepov v Italiji V Italiji bodo medtem v ponedeljek vstopili v novo fazo rahljanja ukrepov, ki so jih sprejeli za zajezitev širjenja novega koronavirusa. V skladu z odlokom, ki ga je podpisal premier Giuseppe Conte, bodo v tej tretji fazi znova odprli kinodvorane, v katerih pa bo lahko hkrati največ 200 ljudi, ne glede na velikost prostora. Diskoteke - na prostem ali v zaprtih prostorih - bodo predvidoma znova odprli 14. julija.

Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski je v nagovoru državljanov sporočil, da ne bo znova podaljšal izrednih razmer, ki so jih uvedli zaradi epidemije novega koronavirusa, in se bodo iztekle v soboto. Opozicijska VMRO-DPMNE ga je kljub temu znova pozvala k podaljšanju zaradi naraščanja okužb in smrti zaradi covida-19.

V odloku je premier potrdil, da še naprej velja obvezna karantena za vse obiskovalce iz tujine, ki prihajajo iz držav, ki niso v schengenskem območju. Pravila socialnega distanciranja ostajajo v veljavi v zaprtih javnih prostorih, prav tako še naprej velja prepoved velikih zborovanj. Dovoljeno je "statično" zbiranje manjših skupin ljudi ob upoštevanju ustrezne razdalje med njimi. Od 25. junija bodo znova dovoljeni amaterski kontaktni športi, tudi skupinski športi, kot sta nogomet in košarka med prijatelji.

V Latinski Ameriki že več kot 1,5 milijona okuženih s koronavirusom V Latinski Ameriki, ki je postala središče izbruha pandemije, medtem dnevno zabeležijo od 35.000 do 50.000 novih okužb in od 1200 do 1500 mrtvih. Število okuženih z novim koronavirusom je tam preseglo 1,5 milijona, umrlo je že več kot 73.000 ljudi. Največji delež okužb in smrti so našteli v Braziliji, kjer je že več kot 800.000 okuženih, smrtnih žrtev covida-19 pa prek 40.000. Kljub zaostrovanju razmer so se v Riu de Janeiru in Sao Paolu že odprla trgovska središča. Politika in ukrepi brazilskega predsednika Jaira Bolsonara, ki covidu-19 ne pripisuje velikega pomena, so sicer v državi predmet ostre polemike. V znak nasprotovanja njegovi politiki so protestniki včeraj na plaži Copacabana v Riu de Janeiru izkopali 100 grobov, od katerih je vsak označen s črnim križem. "Tu smo, da zahtevamo spremembo odnosa predsednika, ki mora razumeti, da se naš narod sooča z najtežjim trenutkom v svoji zgodovini,"je dejal Antonio Carlos Costa. Braziliji po številu mrtvih z 200.000 okuženimi in 6000 mrtvimi sledi Peru. V Čilu so našteli več kot 150.000 okuženih in 2600 smrtnih žrtev, v Mehiki pa 129.000 okuženih in 15.000 mrtvih.