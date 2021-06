V Indiji 2500 ljudem vbrizgali lažno cepivo

Policija je v zvezi s tem že prijela deset osumljencev, vpletenih v primer, vključno z dvema zdravnikoma iz zasebne bolnišnice. Našli so tudi celo serijo lažnih cepiv in več ponarejenih osebnih dokumentov.

V Mumbaju in Kalkuti so skupno 2500 ljudem injicirali lažno cepivo proti covidu-19 (2000 v Mumbaju in 500 v Kalkuti, od tega tudi več osebam s posebnimi potrebami), je v petek sporočila tamkajšnja policija. Kot so dodali, je 'ponarejeno' cepivo pravzaprav običajna fiziološka raztopina, ki so ji ponekod dodali še antibiotike. Lažna cepiva so aplicirali na najmanj 17 cepilnih mestih v obeh krajih, navajajo lokalni mediji.

"Odkrili smo, da so organizirali še osem mest za cepljenje," je na novinarski konferenci sporočil policijski komisar na oddelku za javni red in mir Višvas Patil. Izterjali so tudi 1,24 milijona rupij (slabih 14.000 evrov) v gotovini, ki so jih obdolženi pridobili z goljufijo.

Medtem pa je policija v Kalkuti prejela moškega, ki se je predstavljal za javnega uslužbenca z magisterijem iz genetike in ki je vodil kar osem lažnih cepilnih mest. Na enem od teh mest so ponarejena cepiva vbrizgali najmanj 250 invalidom in transspolnim osebam. Predstavnik oblasti Atin Ghoš je ob tem novinarjem pojasnil, da so pristojni že zasegli viale, ki so bile lažno označene, češ da vsebujejo cepivo AstraZenece, ki ga v Indiji sicer aplicirajo pod imenom Covishield. "Ugotovili smo, da je bila nalepka Covishielda nalepljena čez etiketo 500-miligramskega amikacin sulfata – antibiotika, ki se med drugim uporablja za zdravljenje bakterijskih okužb sečil, kosti, možganov, pljuč in krvi," je pojasnil Ghoš.

Prevara je prišla na dan, potem ko je igralka in političarka Mimi Čakraborti, ki je odmerek prejela v enem od cepilnih centrov, pri tem pa cepljenje promovirala javnosti, postala sumničava in opozorila policijo.

Bodo pravo cepivo prejeli, še preden Indijo zajame tretji val?

Lokalne oblasti v Kalkuti bodo zdaj organizirale skupine zdravstvenih delavcev, ki bodo, če bo potrebno, poskrbeli za tiste, ki so jim vbrizgali ponarejena cepiva, so v odgovor na paniko, ki je nastala ob tem, sporočili tamkajšnji pristojni. Tudi Debašis Barui, zdravstveni delavec iz Kalkute, je potrdil, da so mnogi, ki so jim vbrizgali lažno cepivo, zdaj "panični zaradi možnih stranskih učinkov". "Če se pojavi urgentno stanje, bodo civilne oblasti na tem območju organizirale medicinske kampe, v katerih bodo skrbeli za tiste, ki so prejeli lažna cepiva," je dejal.

Javnost je sicer razburjalo predvsem vprašanje reakcije in morebitnih stranskih učinkov. Nekateri prejemniki teh odmerkov so poročali o zaspanosti in neprijetnem občutku v rokah. Podobne učinke je opisovala tudi 35-letna Ruma Sikdar.

Mnoge od teh pa zdaj skrbi tudi, ali bodo še pred tretjim valom sploh lahko pravočasno prejeli pravo cepivo. "Skrbi me, kako priti do pravega odmerka, preden pride tretji val," je dejala Sikdarjeva. "Nismo mislili, da bi se to lahko zgodilo, medtem ko se svet bori s pandemijo," pa je izpostavil študent Debdžit Madžumdar, ki je prav tako prejel ponarejeno cepivo.