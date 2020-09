V Indiji milijon primerov v 11 dneh, v delih Madrida znova karantena

Enako naj bi bile podcenjene številke o smrtih. Uradno so doslej zabeležili 82.066 smrti zaradi covida-19, kar je manj kot polovica števila, ki so ga zabeležili v ZDA - 195.000. Vendar pa v Indiji niti v normalnih časih pogosto ne ugotavljajo pravega vzroka smrti, kaj šele med pandemijo, po poročanju AFP še opozarjajo strokovnjaki.

Po ocenah indijskega centra za zdravstvene raziskave, glavne agencije v državi za nadzor nad pandemijo, je raziskava prisotnosti protiteles v populaciji pokazala, da so imeli že maja okoli 6,5 milijona okuženih. Največ zlasti v mega metropolah New Delhi in Mumbai, kjer je gostota prebivalstva zelo velika.

Hitro širjenje okužb v tej azijski državi nakazuje tudi podatek, da je za prvi milijon okužb Indija potrebovala 167 dni. Za naslednjega pa le še 21 dni, kar je precej hitreje od ZDA in Brazilije, ki je tretja najbolj prizadeta država s koronavirusom. Indija je le 29 dni zatem že podvojila število okužb in postala tretja država, ki je presegla število štirih milijonov potrjenih okužb. V začetku meseca je nato prehitela Brazilijo.

Indija je s 5,02 milijona okuženih druga država na svetu, takoj za ZDA, kjer so doslej zabeležili 6,59 milijona okužb. Država, ki ima sicer 1,3 milijarde prebivalcev, beleži tudi najvišje dnevne stopnje rasti novih okužb; že nekaj dni se te številke gibljejo okoli 90.000. Tudi danes so znova zabeležili nekaj več kot 90.000 novih okužb. Zabeležili pa so tudi rekordnih 1290 smrti zaradi covida-19.

Trenutno veljavni ukrepi v Madridu omejujejo tako javna kot zasebna srečanja na deset ljudi, če ne živijo skupaj. Verska poslopja so denimo lahko zapolnjena do 60 odstotkov kapacitet, pulti v barih so lahko polovično zasedeni, stoli v restavracijah in drugih ustanovah pa morajo biti postavljeni 1,5 metra narazen, še pojasnjuje El Pais.

Katera okrožja v Madridu in okolici bodo novi ukrepi prizadeli, Zapatero ni navedel. Na širšem območju Madrida sicer živi približno 6,4 milijona ljudi. Španija je v pandemiji ena najhuje prizadetih držav Zahodne Evrope. Do torka so potrdili več kot 600.000 primerov okužbe in več kot 30.000 s covidom-19 povezanih smrti.

Irska vlada po preplahu nadaljuje z delom

Člani irske vlade po omejitvi gibanja v torek danes spet normalno delajo, saj je bil minister za zdravje Stephen Donnellyna testiranju za novi koronavirus negativen. Ko se je v torek začel slabo počutiti, so omejitve za ministrsko ekipo uvedli iz previdnosti. Parlament je že v torek nadaljeval delo, na vprašanja pa so odgovarjali namestniki ministrov in državni sekretarji. Danes bodo po negativnem testu Donnellyja tudi vsi ministri delali kot običajno, je po poročanju irskih medijev potrdil namestnik premierjaLeo Varadkar.

Po strogi karanteni, ki je trajala od marca do junija, je Irska nato zrahljala ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, nakar jih je avgusta po porasti novih okužb na dnevni ravni znova zaostrila. Skoraj polovica primerov v zadnjih dneh je sicer potrjena v Dublinu. PremierMicheal Martin je situacijo v prestolnici, kjer živi 1,4 milijona od 4,9 milijona prebivalcev države, označil za zelo zaskrbljujočo, za 21. september predvideno odprtje pubov po državi pa za Dublin ne bo veljalo.

V državi so doslej potrdili vsega skupaj nekaj več kot 31.000 okužb, umrlo je 1787 ljudi. V torek je sicer bolnišnično zdravljenje potrebovalo le 68 obolelih s covidom-19.

V Franciji zaradi okužb s koronavirusom doslej zaprli okoli 80 šol

V Franciji so pretekli teden kmalu po začetku pouka 1. septembra zaradi okužb z novim koronavirusom zaprli 28 šol. V zadnjem tednu pa se je to število povečalo na 81, skupaj so zaprli nekaj več kot 2100 razredov. Minister za izobraževanje je ob tem poudaril, da je v Franciji 60.000 šol.

"Številke ostajajo precej omejene. To je dober začetek šolskega leta" je dejal. "Je najboljši možen začetek leta glede na zdravstveno krizo," je še povedal. V primerjavi s preteklim tednom so v šolah zabeležili okoli 1200 novih primerov okužbe s koronavirusom. Blanquer je spomnil, da razred zaprejo, ko v njem potrdijo tri okužbe.

Več primerov okužbe z novim koronavirusom pa so zabeležili tudi že na okoli desetih francoskih univerzah, je povedala ministrica za visokošolsko izobraževanje Frederique Vidal. Na nekaterih univerzah pa sploh še niso začeli predavanj. Z univerze v Montpellieru na jugu države so v torek sporočili, da so odpovedali predavanja na medicinski fakulteti, potem ko so po neki zabavi potrdili okužbo pri okoli 60 študentih.

Na univerzi v Rennesu na zahodu Francije pa so odpovedali predavanja za drugi in tretji letnik medicine, potem ko so potrdili 83 primerov okužbe s koronavirusom. Francoski inštitut za javno zdravje je v torek zvečer sporočil, da so v zadnjih 24 urah zabeležili skoraj 8000 novih okužb. To je manj od rekordnih več kot 10.000 primerov, o katerih so poročali v soboto. V zadnjem tednu se je sicer povečalo število bolnikov s covidom-19 v bolnišnicah, in sicer na 2173. Od tega jih je 479 na intenzivni negi.

Na Češkem nov rekord, v Avstriji vedno več bolnikov v bolnišnici

Na Češkem so v zadnjem dnevu potrdili 1677 novih okužb z novim koronavirusom, kar je nov rekord. Oblasti so ob tem sporočile, da bodo po novem ljudi o pozitivnem rezultatu na testiranju za novi koronavirus obvestili s sporočilom SMS ali po elektronski pošti. Ob tem bodo prejeli tudi navodila, kako ravnati, da ne bi virusa širili naprej.

V Avstriji se trenutno v bolnišnici zaradi covida-19 zdravi 321 bolnikov, od tega jih je 54 na intenzivni negi, kar je za slabih deset odstotkov več kot dan prej. Skupno so v Avstriji danes potrdili 768 novih okužb z novim koronavirusom. V državi je trenutno 6600 aktivnih okužb, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. V Avstriji je doslej zaradi covida-19 umrlo 758 bolnikov. Skupno so od začetka epidemije v tej državi opravili 1.379.839 testiranj, od tega jih je bilo pozitivnih na okužbo z novim koronavirusom 35.073.

Večino novih okužb so tudi danes potrdili na Dunaju (319). Trenutno je v avstrijski prestolnici 3605 aktivnih okužb. Dunaju po številu novih okužb sledi Spodnja Avstrija s 159 novimi okužbami. Zgornja Avstrija in Tirolska sta vsaka potrdili 84 novih okužb, na avstrijskem Štajerskem 41, na Gradiščanskem 11. Avstrijska Koroška ima najmanj novih okužb. Danes so jih potrdili osem.