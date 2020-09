V Indiji največji porast okužb na svetu doslej, rekordna števila tudi po Evropi

Skupno so v tej srednjeevropski državi, ki ima okoli 10,5 milijona prebivalcev, samo v tem tednu potrdili več kot 8000 novih primerov okužbe s koronavirusom. Povečuje se tudi število testov - z okoli 15.000 na dan na rekordnih 18.200 v petek. Vendar raste tudi delež okuženih. V ponedeljek so zabeležili manj kot pet odstotkov okuženih med testiranimi, v torek in sredo že več kot sedem odstotkov, v četrtek celo devet, v petek pa okoli osem odstotkov.

Od začetka marca, ko so v državi zabeležili prvo okužbo, so na Češkem potrdili 35.401 primer okužbe s koronavirusom. 453 ljudi je zaradi covida-19 umrlo. Trend rasti števila novih okužb je zaskrbljujoč, saj število okužb na dela proste dni običajno pade. Prejšnjo soboto so na primer na Češkem zabeležili 507 okužb, teden dni kasneje pa kar 1000 primerov več v enem samem dnevu.

Na Češkem so od sobote zabeležili rekordnih 1541 novih okužb s koronavirusom, še sto več kot v petek. Število okužb v državi se očitno še dodatno povečuje, saj je čez vikend običajno izvedenih manj testov in tudi manj zabeleženih primerov. V državi imajo zdaj več kot 13.700 okuženih z novim koronavirusom. Večina ima sicer blažjo obliko covida-19. Skupno je v državi hospitaliziranih 297 ljudi, od tega je stanje 69 bolnikov resno.

Število okužb s koronavirusom v Indiji trenutno raste z najvišjo stopnjo med vsemi državami na svetu. A ministrstvo za zdravje je optimistično, ker močno raste tudi število tistih, ki so že okrevali po bolezni. Vsak dan poročajo o približno 70.000 ozdravljenih okužbah, delež tistih, ki so preboleli okužbo, pa je 77,7 odstotka.

V Indiji so v zadnjem dnevu zabeležili kar 94.372 novih primerov okužbe s koronavirusom, kar je rekord v svetu doslej. Skupno število okužb se je v tej azijski državi povzpelo na 4,75 milijona. Pred Indijo so po številu okužb samo še ZDA s 6,4 milijona okuženih.

Praški župan Zdenek Hrib je za nastalo situacijo že okrivil vlado Andreja Babiša, ki da se je v jesen podala povsem nepripravljena, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Šole so postale "menjalnica covida", je kritičen župan, ker učencem v razredih ni treba nositi mask. Po drugi strani pa so od ponedeljka maske obvezne v vseh poslovnih in gostinskih prostorih.

Minister za zdravje Adam Vojtechse brani, da nihče ni pričakoval tako velikega in hitrega porasta okužb s koronavirusom. Ukrepi, ki so jih uvedli v začetku tedna, pa bodo začeli delovati šele v naslednjih dneh in tednih, je dejal. Kritiki sicer opozarjajo tudi na dejstvo, da sosednja Poljska, ki ima štirikrat več prebivalcev kot Češka, beleži občutno manj novih okužb s koronavirusom. Danes so na primer iz Poljske poročali o "le" 502 novih okužbah v zadnjem dnevu.

V Franciji zabeležili več kot 10.000 novih primerov koronavirusa

V Franciji so v soboto zabeležili več kot 10.000 novih primerov koronavirusa, kar je najvišje dnevno število, odkar so v državi povečali število testiranj. V soboto so v državi skupno zabeležili tudi 17 smrti zaradi covida-19, je sporočila nacionalna agencija za javno zdravje. Skupno so v soboto zvečer zabeležili 10.561 primerov, v petek so jih imeli 9406. Po dodatnih 17 smrtih pa so jih v Franciji od začetka pandemije zabeležili 30.910.

Francoski premierJean Castex je v petek opozoril, da se epidemiološko stanje v državi občutno poslabšuje. Državljane je pozval, naj vzdržujejo medsebojno razdaljo, nosijo maske in skrbijo za higieno rok. Še posebej je Castex zaskrbljen zaradi povečevanja števila hospitalizacij. V zadnjem tednu so namreč morali na intenzivno nego sprejeti 417 novih bolnikov. V soboto so jih sprejeli še 28.

Kljub temu pa francoska vlada ne namerava uvesti večjih ukrepov za omejevanje širjenja virusa. Francija je tudi prepolovila karantensko dobo s 14 na zgolj 7 dni. "Uspeva nam, da živimo z virusom, ne da bi se nam bilo treba vrniti k zamislim o popolni ustavitvi javnega življenja," je dejal.

Okoli 10.000 protestnikov v Münchnu proti ukrepom za zajezitev koronavirusa

V bavarski prestolnici München se je v soboto zbralo okoli 10.000 protestnikov proti ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa, kar je bilo še enkrat več, kot je bilo sprva najavljeno, je sporočila tamkajšnja policija. Podobni shodi so sicer potekali tudi drugod po Nemčiji.

Shod v Münchnu je sicer minil mirno. Za varnost je skrbelo okoli 1400 policistov. Sprva je bilo zborovanje v mestu prepovedano, še posebej, ker je policija naštela več sto ljudi, skoraj nihče pa ni nosil zaščitne maske. A sodišče je potem zborovanje odobrilo, protestniki pa so se preselili na sejmišče, kjer sicer poteka Oktoberfest. Tja pa je potem prišla ogromna množica.