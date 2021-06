V Indiji preiskujejo zasebne laboratorije, ki naj bi izvajali lažne teste na covid-19

Indijska država Uttarakhand je zaradi obtožb, da so med verskim praznikom Kumbh Mela, ki je potekal v aprilu, izvedli več tisoč lažnih testov na covid-19, odredila policijsko preiskavo. Prijavo so sprožili zoper zasebne laboratorije, ki jih je država najela za pregled udeležencev festivala, poroča The Independent.

"Oddani so bili ukazi za vložitev tožbe zoper laboratorije iz Delhija in Haryane, ki so v času festivala teste izvajali na petih mestih v Haridwarju," je dejal Subodh Uniyal, tiskovni predstavnik vlade države Uttarakhand. Po poročanju indijskih medijev naj bi okrožna uprava mesta Haridwar, kjer je bila ena od lokacij festivala, že pred tem naročila raziskavo, da je bilo med enomesečnim rajanjem opravljenih več kot 100 tisoč lažnih testov na covid-19. Vlada je zaradi tekoče preiskave zadržala plačilo vsem laboratorijem, ki so med festivalom opravljali teste.