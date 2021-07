V Indiji prevaranti ljudi cepili s 'slano vodo'

Dodal je, da so aretirali tudi zdravnike. "Sodelovali so z bolnišnico, ki je proizvajala ponarejena potrdila, viale, injekcije." Doslej je bilo aretiranih 14 ljudi zaradi sumov goljufanja, poskusov umora, zarote in drugih obtožb. Thakur je napovedal, da bodo po temeljiti preiskavi prevare aretirali še vse druge vpletene.

Kot je pojasnil, so ljudem v roko vbrizgavali slano vodo. "V vseh lažnih cepilnih centrih so počeli enako," je dodal. Po njegovih besedah naj bi bilo lažno cepljenih okoli 2.500 oseb. Organizatorji so prebivalcem cepljenje tudi zaračunali, skupaj so zaslužili več kot 23.500 evrov, poroča CNN .

Indijo je med aprilom in začetkom junija opustošil drugi val koronavirusa. Okužilo se je na milijone ljudi, več deset tisoč jih je umrlo. Po vrhuncu, ki so ga dosegli maja, je začelo število dnevnih primerov počasi upadati, kar je omililo pritisk na zaostren zdravstveni sistem, oblastem pa omogočilo, da okrepijo program cepljenja.

Cepljenje z lažnim cepivom naj bi potekalo med koncem maja in začetkom junija, poroča CNN. Oblasti so zadevo začele preiskovati potem, ko so nekatere žrtve prevare policijo opozorile na sumljiva potrdila o cepljenju. Enega od lažnih cepilnih centrov so postavili v stanovanjski skupnosti. "Nihče od članov skupnosti ni imel po cepljenju stranskih učinkov, plačati pa smo morali z gotovino," je za CNN pojasnil eden tamkajšnjih prebivalcev. "Takrat smo začeli dvomiti o resničnosti cepiva," je dodal.

Medtem, ko je policija začela preiskavo, so nekateri iskanje pravice vzeli v svoje roke in sprožili pravni postopek. Siddharth Chandrashekhar, odvetnik v Mumbaju, je 24. junija vložil tožbo v javnem interesu. Do takrat je državni tožilec potrdil že več kot 2000 primerov prevare. Višje sodišče v Bombaju je obtožbe označilo za "res šokantne", državne in lokalne oblasti pa pozvalo, naj čim prej ukrepajo, da se "v prihodnosti kaj takšnega ne bi ponovilo".