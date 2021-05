V Indiji spet črni rekord, v Braziliji preiskava glede (ne)obvladovanja epidemije

V Indiji so zabeležili novo rekordno število mrtvih zaradi covida-19 v enem dnevu. Po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje je v preteklem dnevu za to boleznijo umrlo 3780 ljudi. Medtem pa je ameriški predsednik Biden povedal, da so doslej izpolnili vse cilje, ki so si jih zadali glede cepljenja prebivalstva proti covidu-19.

Ameriški predsednik Joe Bidenje napovedal, da bo do 4. julija, ko bodo obeleževali dan neodvisnosti, najmanj en odmerek cepiva prejelo 70 odstotkov odraslega prebivalstva. "Kje smo danes? Kot vsi vedo, sem obljubil, da bomo v prvih stotih dneh mojega mandata opravili 100 milijonov cepljenj. Ta cilj smo dosegli in ga podvojili na 200 milijonov. Do preteklega tedna, ko smo prišli do stotih dni, smo ta mejnik presegli in izvedli 220 milijonov cepljenj," je dejal. Dodal je, da je do danes vsaj en odmerek dobilo 150 milijonov Američanov, 105 milijonov pa je že v celoti zaščitenih. V ZDA cepijo s cepivoma Pfizerja in Moderne, pri katerih sta potrebna dva odmerka, ter cepivom Johnson & Johnsona, pri katerem je potreben le en odmerek.

icon-expand Biden je napovedal, da bo do 4. julija najmanj en odmerek cepiva prejelo 70 odstotkov odraslega prebivalstva. FOTO: AP

V ZDA se je doslej po podatkih ameriške Univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom okužilo 32,5 milijona ljudi, umrlo je 578.500 covidnih bolnikov. Samo v torek so našteli 50.000 okužb in 480 smrtnih primerov. "Doslej smo povsem cepili 70 odstotkov starejših ljudi. To je dramatičen preobrat od januarja, ko sta bila cepljena manj kot dva odstotka odraslega prebivalstva ZDA. V zadnjih dveh tednih število novih okužb pada v 40 zveznih državah, smrtni primeri so dramatično upadli od januarja–za 80 odstotkov med starejšimi," je povedal Biden in dodal, da se cepljenje upočasnjuje, čeprav na dan cepijo več milijonov ljudi. "Še bolj bomo olajšali cepljenje. Naš cilj je, da bo čez dva meseca, ko bodo družine po državi slavile 4. julij, 70 odstotkov Američanov cepljenih z najmanj enim odmerkom, najmanj 160 milijonov pa bo povsem cepljenih," je dejal Biden. Doslej je najmanj 56 odstotkov Američanov že prejelo en odmerek, povsem pa je cepljenjih 105 milijonov. Trenutno v ZDA cepijo skoraj milijon ljudi na dan, kar je pol manj kot pred tremi tedni, ampak dvakrat hitreje, kot je potrebno za dosego novih Bidnovih mejnikov.

Vlada se bo sedaj osredotočala na prepričevanje odraslih, naj se cepijo, ko bo potrjeno cepivo za najstnike, pa tudi nanje. Pfizer naj bi prihodnji teden zaprosil ameriško upravo za hrano in zdravila (FDA) za izredno dovoljenje za cepljenje oseb, starih od 12 do 15 let. "Zavedam se, da bo dvomljivce težje prepričati, ampak najučinkovitejši argument zanje je, da bodo s tem zaščitili svoje najdražje. To je izbira med življenjem in smrtjo," je dejal Biden. Za dosego cilja do 4. julija je Biden več deset tisoč lekarnam po ZDA naročil, naj ponudijo cepljenje vsakomur, ki si to želi. Ponekod se to sicer že dogaja. Vlada bo namenila tudi denar za kampanjo prepričevanja dvomljivcev ter povečala sredstva za mobilne in druge začasne klinike ter za cepljenje na podeželju. Indija spet s črnim rekordom V preteklem dnevu so v Indiji zabeležili 382.000 novih okužb, od začetka pandemije pa 20,6 milijona, s čimer se Indija uvršča na drugo mesto, za ZDA. Po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje je v preteklem dnevu za covidom-19 umrlo 3780 ljudi. Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da je število okuženih in mrtvih še precej višje od uradnih podatkov. V nekaterih delih države namreč ljudje težko sploh pridejo do testa na novi koronavirus. Številni ljudje, še posebej na podeželju, umirajo doma, in ti primeri niso zajeti v statistiko.

icon-expand Indija spet s črnim rekordom FOTO: AP

Indijska centralna banka je danes sprostila za 5,6 milijarde evrov ugodnih kreditov za proizvajalce cepiv, bolnišnice in druge zdravstvene ustanove. Kot je pojasnil guverner banke Šaktikanta Das, bodo s tem olajšali dostop do nujne zdravstvene oskrbe. Indija se trenutno sooča z velikim porastom novih okužb, od konca marca so jih potrdili okoli osem milijonov. Glavnega krivca vidijo v novi različici novega koronavirusa ter sprostitvi ukrepov za zajezitev pandemije. To je obremenilo že tako podhranjen zdravstveni sistem v državi, ki se sedaj sooča s pomanjkanjem postelj, zdravil in medicinskega kisika. Bolniki v New Delhiju in drugod zaradi prenapolnjenosti bolnišnic umirajo pred njimi. Preiskava v Braziliji Medtem pa kritiki brazilskega predsednika Jaira Bolsonara že mesece pozivajo k preiskavi njegovega obvladovanja zdravstvene krize v državi. V torek se je preiskava končno začela. Parlamentarna preiskava odziva brazilske vlade na covid-19 se je začela z večurnim pričevanjem nekdanjega ministra za zdravje Luiza Henriqueja Mandette, ki je zagovornik koronskih ukrepov in je podpiral odločitve državnih guvernerjev o zaprtju šol in podjetij – pristop, zaradi katerega je bil v konfliktu s takratnim šefom.

icon-expand Jair Bolsonaro FOTO: AP

Bolsonaro namreč že dolgo zmanjšuje težo covida-19 in daje prednost gospodarskemu zdravju države pred zaporami in koronskimi ukrepi. Pred začetkom zaslišanja je Bolsonaro objavil tudi citat o pomembnosti ponovnega odpiranja brazilskega gospodarstva, ki ga je pripisal nekdanjemu predsedniku Fernandu Henriqueju Cardosu. "FHC priznava, da je imel Jair Bolsonaro vedno prav,"je zapisal predsednik. Navedel je tudi biblijski verz, ki obljublja :"Resnica vas bo osvobodila." V ponedeljek Mandetta svojega nekdanjega šefa ni neposredno obtožil, da je pandemijo nepravilno obvladal, je pa opisal večkratna nesoglasja glede ravnanja s pandemijo. V prvih dneh pandemije Bolsonarova uprava ni želela začeti uradne informativne kampanje o covidu-19, zaradi česar je Mandetta začel prirejati vsakodnevne tiskovne konference, je povedal parlamentarni komisiji (CPI). "Komunikacijskega načrta ni bilo. Sploh ga ni bilo. Če imaš epidemijo nalezljive bolezni, je nekaj običajnega, da imaš institucionalno kampanjo. ... Kampanje ni bilo mogoče izvesti, oni je niso hoteli,"je rekel Mandetta. Povedal je tudi, da je Bolsonara opozoril, da bi virus lahko do decembra 2020 ubil do 180.000 ljudi, če bi ostali brez načrta. Od torka je v državi od začetka pandemije umrlo več kot 411.000. "Bolsonara sem sistematično opozarjal na posledice nesprejemanja znanstvenih priporočil," je dejal Mandetta in CPI predstavil pismo z dne 28. marca 2020, v katerem Bolsonara opozarja na naraščajoča tveganja koronavirusa in predsedniku "izrecno priporoča",naj upošteva priporočila ministrstva za zdravje. Mandetta, ki je kot minister za zdravje izpodbijal Bolsonarovo odobritev nedokazanih zdravil klorokin in hidroksiklorokin kot zdravil proti covidu-19, je dejal tudi, da je vlada že zgodaj vedela, da ti zdravili nimata znanstvene podpore. "Vlada se je zavedala, da predpisuje klorokin brez kakršnih koli znanstvenih dokazov," je slišal CPI. Bolsonaro ni javno komentiral Mandettovega pričevanja za CPI.