V Indiji več kot 8000 primerov smrtonosne mukormikoze

Redko glivično okužbo so zaznali pri številnih pacientih, ki so nedavno preboleli covid-19.

Zdravniki so ocenili, da obstaja povezava s steroidi, ki jih uporabljajo za zdravljenje covida-19, posebej pa so pri tem ogroženi diabetiki. Bolnike okužba prizadene 12 do 18 dni od okrevanja po covidu-19.

O več kot polovici primerov okužbe z mukormikozo so poročali iz zveznih držav Gujarat in Maharaštra na vzhodu Indije, še najmanj 15 indijskih zveznih držav pa je zabeležilo med osem in 900 primerov. Glede na porast okužb so oblasti 29 indijskih zveznim državam predlagale razglasitev epidemije.

Samo v bolnišnici Maharaja Ješvantrao v osrednji Indiji je število bolnikov v tednu dni naraslo z osmih na 185. Primarij bolnišnice V P Pandej je za BBC ocenil, da je takšen porast nepričakovan, okužbo s to boleznijo pa označil za zahtevnejšo od okužbe z novim koronavirusom.

Med drugim je ugotovil, da glivična okužba večinoma prizadene moške, ki so bili ob covidu-19 zdravljeni s steroidi in so imeli pridruženo sladkorno bolezen.

V četrtek je sekretar zdravstvenega ministrstva Lav Agarval zaradi naraščanja primerov v vseh 29 zveznih držav pozval, naj razglasijo epidemijo mukormikoze. Z razglasitvijo bi lahko pristojno ministrstvo podrobneje spremljalo, kaj se dogaja v posameznih zveznih državah.

Mukormikoza je sicer redka okužba, smrtnost pa je kar 50-odstotna. Povzroča jo izpostavljenost črni glivi mukor, ki jo lahko najdemo v zemlji, gnojilih, določenih rastlinah, gnilem sadju in zelenjavi. Prizadene možgane in pljuča, še posebej nevarna je za diabetike in imunsko ogrožene osebe, na primer bolnike z rakom.