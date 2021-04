V Indiji zgolj v enem dnevu potrdili 315.000 novih okužb, na Otoku več dvojno mutirane različice

Indija je v zadnjem dnevu potrdila skoraj 315.000 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največji prirast okužb v enem dnevu doslej na svetu. Bolnišnice v New Delhiju se še naprej soočajo s pomanjkanjem kisika in svarijo, da bodo bolniki umirali, če ne bodo kmalu dobili novih zalog. V Veliki Britaniji pa so skupno potrdili že 123 primerov okužbe z dvojno mutirano različico 1.617, ki so jo prvič zabeležili prav v Indiji.

Po podatkih indijskega ministrstva za zdravje so v zadnjih 24 urah potrdili 314.835 novih okužb, skupno pa 15,9 milijona, kar je druga najvišja številka na svetu. Doslej je za posledicami covida-19 v Indiji umrlo skoraj 185.000 ljudi, od tega v zadnjem dnevu 2074.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Več zasebnih in javnih bolnišnic v New Delhiju ob tem poziva vlado k takojšnji dobavi kisika za več sto bolnikov na ventilatorjih. V New Delhi so v sredo sicer dostavili skoraj 500 ton kisika, vendar je to še vedno premalo, saj jih dnevno potrebujejo okoli 700 ton. Lokalna vlada, ki je ne vodi stranka BJP premierja Narendre Modija, očita sosednjim zveznim državam, ki jih vodi BJP, da namenoma zadržujejo dobavo kisika. Višje sodišče v New Delhiju je v sredo tako naročilo vladi, naj zagotovi varno dostavo zalog kisika od tovarn do bolnišnic po celi državi. "Ne moremo si dovoliti, da ljudje umirajo zaradi pomanjkanja kisika," je dejal sodnik. V državi v zadnjih tednih beležijo strm porast števila okužb, kar pa je posledica predvsem več množičnih zborovanj, od verskih festivalov do političnih shodov.

V Veliki Britaniji so medtem po navedbah tamkajšnjega inštituta za javno zdravje (Public Health England - PHE) odkrili še 55 primerov nove, dvojno mutirane različice covida-19, ki so ga pred nekaj tedni prvič zaznali prav v Indiji. To varianto novega koronavirusa, ki so jo poimenovali B.1.617, so na otoku doslej z gotovostjo ali veliko verjetnostjo potrdili pri 132 osebah, poroča agencija Reuters.

Podelitev britanskih glasbenih nagrad brit, ki bo 11. maja v londonski Areni O2, bo del poskusnega prirejanja dogodkov po koncu covida-19, zato bo na prizorišču prisotnih 4000 gledalcev. Britanska vlada s pilotnim programom raziskuje, kako bi dogodki v živo lahko potekali po koncu pandemije, poroča britanski BBC.

V ponedeljek je sekretar na britanskem zdravstvenem ministrstvu Matt Hannock dejal, da bodo Indija dodali na rdeči seznam. To pomeni, da bodo vsi, ki bodo prispeli iz te države, nemudoma morali v hotelsko karanteno. Indija pa je medtem deležna kritik, da se ta precej bolj nalezljiv sev pospešeno širi tudi 'zahvaljujoč' ohlapnim protikoronskim ukrepom. Kot je pretekli petek razkril The Guardian, so indijski sev v Veliki Britaniji prvič sicer potrdili v vzorcih februarja.

icon-expand V vzorcih iz februarja so v Veliki Britaniji odkrili prvega od 77 primerov indijske različice koronavirusa, ki so jih donedavnega zabeležili na Otoku. (Slika je simbolična) FOTO: AP

Na območju Združenega kraljestva pa so minuli teden (do vključno srede, 21. aprila) po navedbah PHE potrdili še 70 novih primerov južnoafriškega seva, znanega kot B.1.351. Madžarska ob uspešnem cepljenju nadaljuje sproščanje ukrepov za zajezitev virusa Na Madžarskem pa ob uspešni kampanji cepljenja proti covidu-19 nadaljujejo sproščanje ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Vodja kabineta madžarskega premierja Gergely Gulyas je danes sporočil, da bodo v petek na Madžarskem presegli mejnik 3,5 milijona cepljenih s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19, piše na spletni strani madžarske vlade v angleščini. Tako se bodo lahko v soboto znova odprle terase barov in restavracij, je danes napovedala madžarska vlada. Svoja vrata bodo morali zapirati ob 21.30, je napovedal vodja kabineta premierja Viktorja Orbana. Poleg tega se bo policijska ura, ki je v veljavi na Madžarskem, po novem začenjala ob 23. uri, in ne več ob 22.00. Še naprej bo trajala do 5. ure zjutraj. Gulyas je dodal, da to ne bi smelo nikogar presenetiti, saj je madžarska vlada pretekli teden napovedala, da bodo nadaljevali postopno sproščanje omejitvenih ukrepov, ko bodo presegli 3,5 milijona cepljenih. Povedal je še, da bo vsakdo, ki se bo danes prijavil na cepljenje, svoj odmerek verjetno prejel v dveh tednih. "Prihodnji teden bi lahko presegli mejnik od štirih do 4,5 milijona cepljenih," je pojasnil. Madžarska ima okoli 10 milijonov prebivalcev. V slovenski vzhodni sosedi ukrepe sproščajo od začetka meseca. Med drugim so se že odprli frizerski in kozmetični saloni, pa tudi trgovine z nenujnim blagom. V začetku tega tedna pa so se otroci vrnili v šole. Epidemiološke razmere v državi se umirjajo. Sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev znaša 245, potem ko je še pretekli teden znašala 394. Italija predstavila načrt sproščanja omejitev Italijanska vlada je včeraj predstavila načrt sproščanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Prve sprostitve ukrepov bodo Italijani dočakali v ponedeljek. Vlada je napovedala tudi covidno potrdilo, ki bi v bližnji prihodnosti omogočilo potovanja znotraj države.

Italijanska vlada je pojasnila, da bo tako imenovano zeleno potrdilo med drugim omogočilo ljudem, ki so cepljeni, da potujejo na območja, kjer obstaja večje tveganje za okužbo, to so oranžna ali rdeča območja. To bo veljalo še za prebolevnike in tiste z negativnim izvidom na koronavirus. Vlada je dodala, da bo v državi priznano tudi evropsko covidno potrdilo, ko bo enkrat sprejeto. V državi znova uvajajo bela in rumena območja, s katerimi označujejo kraje, kjer beležijo manj okužb. Na rumenih območjih bodo lahko gostinci od ponedeljka stregli na terasah v času kosila in večerje, notranji prostori ostajajo zaprti. Dovoljeno bo tudi odprtje gledališč, kinodvoran in koncertnih prizorišč, omejeno pa bo število obiskovalcev. Od 15. maja se bodo lahko na rumenih območjih odprli bazeni. Večji športni dogodki bodo sprejemali obiskovalce od 1. junija, zunanji dogodki so sicer omejeni na največ tisoč obiskovalcev. V začetku junija se odpirajo tudi telovadnice. V veljavi pa ostaja omejitev gibanja ponoči med 22. in 5. uro. V Italiji se epidemija počasi umirja. V sredo so poročali o skoraj 14.000 novih okužbah, umrlo je še 364 ljudi. Švedska znova podaljšala protikoronske ukrepe Zaradi še vedno visokega števila novih okužb z novim koronavirusom pa Švedska podaljšuje omejitvene ukrepe. Pričakovano rahljanje omejitev glede števila udeležencev javnih zbiranj in prireditev v začetku maja je treba zaradi slabih epidemioloških razmer prestaviti, je danes dejal premier Stefan Löfven. Šele ko se bo obremenitev zdravstvenega sistema zmanjšala in se bodo številke začele zniževati, bo na vrsti rahljanje, je dejal.

Število ljudi, ki se lahko zbirajo, je tako še vedno omejeno na osem, na pogrebih je dovoljenih 20. Gostinski obrati se morajo vsaj do 17. maja še naprej zapirati ob 20.30, v nakupovalnih središčih, trgovinah in fitnes studiih pa še naprej velja omejitev števila strank oziroma obiskovalcev. Občine imajo poleg tega možnost, da same prepovedo zbiranje na mestih, kjer bi lahko nastala gneča. Švedska je v pandemiji covida-19 z blažjimi ukrepi in pozivi namesto uredbami ubrala svojstveno pot, drugačno od preostalih evropskih držav. So pa tudi na Švedskem sprejeli nekatere omejitvene ukrepe, čeprav milejše. Sredi februarja so v državi znova zabeležili porast novih okužb, odtlej pa njihova raven ostaja tako rekoč nespremenjena. Biden dosegel cilj 200 milijonov cepljenj v prvih 100 dnevih Ameriški predsednik Joe Biden je izpolnil eno svojih osrednjih obljub. V prvih 100 dneh na oblasti mu je uspelo razdeliti 200 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19. Biden je v sredo sporočil, da je ponosen na člane svoje administracije in državljane, ki so omogočili uresničitev tega cilja.

icon-expand Cepljenje proti covidu-19 na Floridi. FOTO: AP

"To je ameriški dosežek, odličen primer enotnosti in odločenosti," je sporočil Biden. Demokrat je na položaj predsednika prisegel 20. januarja, konec aprila bo od tega 100 dni. Boj proti pandemiji covida-19 je ena njegovih prioritet in tako je ob nastopu položaja predsednika ZDA napovedal, da bo v prvih 100 dneh zagotovil 100 milijonov cepljenj proti covidu-19, ker pa je ta cilj dosegel hitreje kot pričakovano, ga je povišal na 200 milijonov odmerkov. Tudi ta cilj je izpolnil pred rokom. Biden je napovedal tudi začetek novega obdobja v boju proti virusu. Že od ponedeljka so na vrsti za cepljenje vsi Američani, ki so starejši od 16 let. Predsednik je tako pozval ljudi, naj ne odlašajo in se gredo cepit. Vlada je zagotovila, da 90 odstotkov Američanov živi le okoli osem kilometrov stran od cepilnega mesta. Med drugim pri cepljenju sodeluje okoli 40.000 lekarn v državi, številne od teh so tudi v drogerijah. Biden je ob tem pozval, da kdor gre po nakup šampona ali zobne paste, se lahko ob tej priložnosti tudi cepi. Po podatkih Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v celoti cepljenih že več kot 26 odstotkov Američanov. Več kot polovica odraslih pa je prejela najmanj en odmerek cepiva, med starejšimi od 65 let je takih 80 odstotkov.