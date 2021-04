V Indijo prihaja tuja pomoč, ZDA obljubile izvoz več milijonov odmerkov cepiva

Razmere v Indiji so dramatične. Dnevno beležijo že več kot 350.000 okužb. Bolnišnice so prepolne in brez zalog opreme. Ljudje umirajo tudi na ulicah. Samo v ponedeljek so v Indiji zabeležili 2800 smrti zaradi covida-19, ki je do zdaj po vsem svetu zahteval že več kot 3,1 milijona življenj.

V državo, ki postaja novo žarišče pandemije, je zdaj začela prihajati tudi prva mednarodna pomoč. Zabojniki iz Velike Britanije so bili prvi, ki so danes prispeli na letališče v New Delhiju.

"Mednarodno sodelovanje deluje," je ob objavi fotografij pošiljke komentiral tiskovni predstavnik zunanjega ministrstvaArindam Bagči.