V Indijo med drugim prispelo tudi 240 kosov remdesivirja iz Slovenije

Slovenska vlada se je odločila, da se bo odzvala na prošnjo Indije na pomoč, ki jo je poslala prek mehanizma EU na področju civilne zaščite. Za posredovanje pomoči sta poskrbela ministrstvo za zdravje in uprava za zaščito in reševanje.

Kot je znano, je Indijo pandemija covida-19 močno prizadela. Država se je več tednov soočala z velikim pomanjkanjem medicinskih pripomočkov in zdravil, tudi kisika za pomoč zbolelim. Že pred tedni ji je na pomoč priskočilo več držav.

Z novim koronavirusom se je v Indiji potrjeno okužilo že okoli 27 milijonov ljudi, covid-19 pa je zahteval več kot 300.000 smrti. S tem je Indija postala tretja država po ZDA in Braziliji, ki je presegla ta mejnik. Širjenje okužbe se sicer v zadnjih dneh nekoliko umirja.

Sedaj pa se v tej državi soočajo z novim izzivom glivičnih obolenj – črno in rumeno plesnijo. Po podatkih ministrstva za zdravje so do začetka tedna potrdili skoraj 5500 primerov okužb s črno plesnijo, mediji medtem poročajo o skoraj 10.000 okužbah. Glivična okužba predvsem prizadene tiste, ki so bili ob covidu-19 zdravljeni s steroidi in so imeli pridruženo sladkorno bolezen.

WHO poziva k darovanju cepiv za Afriko

WHO pa je posvarila, da Afrika nujno potrebuje 20 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19 proizvajalca AstraZeneca, da bodo vsi, ki so prejeli prvi odmerek cepiva, z drugim cepljeni v priporočenem časovnem obdobju. Afrika 20 milijonov odmerkov AstraZenecinega cepiva potrebuje v prihodnjih šestih tednih. Poleg tega potrebujejo še 200 milijonov odmerkov kateregakoli cepiva, da bi do septembra lahko cepili 10 odstotkov prebivalstva Afrike.

Doslej so sicer afriške države prejele 28 milijonov odmerkov cepiva, kar pomeni manj kot dva odmerka na 100 ljudi. Po svetu je bilo sicer porabljenih 1,5 milijarde odmerkov cepiva.

Francija je po navedbah WHO Mavretaniji iz domačih zalog darovala več kot 31.000 odmerkov cepiva. Pariz je poleg tega napovedal, da bo šestim afriškim državam v prihodnjih tednih podaril milijon odmerkov. Do konca leta bodo Evropska unija in njene članice revnejšim državam darovale več kot 100 milijonov odmerkov cepiva, ZDA pa so napovedale 80 milijonov odmerkov.