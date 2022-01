V injekcije dali fiziološko raztopino, pozabili pa na cepivo

V Zdravstvenem domu (ZD) Šentjur se je med cepljenjem proti covidu-19 zgodila napaka. Nekaj ljudem so namreč vbrizgali le fiziološko raztopino, cepiva pa ne. V ZD-ju so dogodek potrdili, obvestili so pristojne inštitucije in tudi vse, ki so dobili tovrstno injekcijo. Pozvali so jih na ponovno cepljenje, vsi so se tudi odzvali, ob tem pa poudarjajo, da sama fiziološka raztopina ni nevarna za zdravje.

icon-expand V injekciji po pomoti ni bilo cepiva. FOTO: Dreamstime O zapletu s cepljenjem proti covidu-19 na Celjskem je poročal Štajerski val, za katerega je pripetljaj direktorica zdravstvenega doma Melita Tasić Ilić tudi potrdila. Kot je pojasnila, je Pfizerjevo cepivo v vialah, posamezna viala vsebuje šest odmerkov, pred uporabo pa je treba vsakega razredčiti s fiziološko raztopino. Zgodilo pa se je, da so bile injekcije že napolnjene z omenjeno raztopino, cepivo pa še ni bilo dodano, zato je nekaj ljudi, ki so prišli na cepljenje, dobilo le fiziološko raztopino. Direktorica je poudarila, da je šlo za neljubo in nenamerno napako, vse ljudi so nemudoma obvestili, se jim opravičili in jih pozvali na ponovno cepljenje, vsi so se tudi odzvali. O napaki so obvestili pristojne, med drugim Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Ob tem poudarjajo, da s tem niso povzročili zdravstvene škode, saj fiziološka raztopina ni nevarna za zdravje.