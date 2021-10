V Inštitutu 8. marec opozarjajo na diskriminacijo samozaposlenih

Inštitut 8. marec je opozoril na diskriminacijo samozaposlenih, saj jim ne pripada nadomestilo za karanteno ali varstvo otrok v karanteni. Zato so pripravili dopis vsem poslanskim skupinam s predlagano spremembo zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva.

Vlada je do 31. decembra podaljšala veljavnost zakona, ki državi nalaga, da mora delodajalcem povrniti stroške, ki jih imajo z nadomestilom plač za delavce, ki jim je bila odrejena karantena oz. ki so odsotni zaradi razlogov višje sile, med katere spada tudi varstvo otrok, ki so bili napoteni v karanteno ali so zboleli.

Kot so v današnji izjavi za medije v Ljubljani pojasnili v inštitutu 8. marec, pa se je v preteklih dneh nanje obrnilo več samozaposlenih delavcev in delavk, ki so ugotovili, da so med karanteno ostali brez nadomestila. "Na inštitutu smo zato na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poslali vprašanje, ali v kategorijo 'delavcev' spadajo tudi vsi samozaposleni in tisti, ki opravljajo delo preko atipičnih pogodb, npr. civilnih pogodb. Odgovorili so, da samozaposleni niso upravičeni do nadomestila dohodka za karanteno ali za varstvo otrok v karanteni," je povedala Kristina Kranjc iz programskega odbora inštituta. Kot pojasnjujejo v inštitutu, zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva v zvezi z navedenim ukrepom zadeva delavce, ki so v delovnem razmerju na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samozaposleni pa trenutno niso vključeni v povračilo nadomestila za karanteno, saj nimajo pogodbe o zaposlitvi. Kranjčeva je dodala, da so ministrstvo vprašali, kako namerava urediti položaj samozaposlenih, a na to vprašanje niso prejeli odgovora.

