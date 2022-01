V Italiji aretirali medicinsko sestro, ki je lažno cepila večje število oseb

Na Siciliji so italiajnske oblasti aretirale medicinsko sestre, ki je lažno cepila več oseb. Na skrivaj so jo namreč posnele, kako je, preden je cepivo izbrizgala iz injekcije, še preden je osebo cepila. Enako je storila tudi z nekaterimi družinskimi člani osebe, za katere je znano, da so aktivisti proti cepljenju. Osebe so namreč želele pridobiti potrdilo o cepljenju, vendar pa niso želele biti cepljene proti covidu-19, poroča Euronews.

Italijanska policiaj je ob tem ugotovila, da je bila tudi obnovitvena doza cepiva medicinske sestre lažna. Zaradi poneverbe in ponarejanja so medicinsko sestro aretirali.

To pa ni prvi primer, ko so se italijanski zdravstveni delavci le pretvarjali, da cepijo osebe, oz. da so za lažna cepljenja prejemali tudi podkupnine. Le pred nekaj dnevi so v Anconi aretirali medicinskega brata, ki je prav tako v zameno za denar lažno cepil vsaj 50 oseb.