V Italiji cepljenje obvezno tudi za zaposlene v šolah, policiste, vojake in reševalce

Tisti zaposleni, ki ne bodo spoštovali uredbe o obveznem cepljenju, ne bodo mogli delati in ne bodo upravičeni do plače. Če bodo delo opravljali, ne da bi bili cepljeni, jim grozi do 1500 evrov kazni.

V Italiji se bo v četrtek začelo tudi cepljenje otrok, starih od pet do 12 let. Obenem bodo vsi zdravstveni delavci pozvani k cepljenju s poživitvenim odmerkom.

Že pred tednom dni je Italija zaostrila epidemiološke ukrepe ter necepljenim onemogočila dostop do večine javnih prostorov, kot so restavracije, kulturne ustanove ali športna prizorišča. Dostop imajo le prebolevniki in cepljeni. To pravilo bo veljalo najmanj do 15. januarja.