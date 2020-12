V Italiji bo dovoljen le en odhod od doma na dan, zapira se tudi Avstrija

V Italiji bodo med božično-novoletnimi prazniki veljali novi strogi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. Zaprti bodo bari, restavracije in trgovine, prepovedana bodo potovanja med deželami, dovoljen bo le en odhod od doma na dan. V Avstriji bo od 26. decembra omejeno gibanje, Avstrijci bodo lahko zapustili domove le za osnovne obveznosti, kot so nakupovanje osnovnih potrebščin, obisk zdravnika, delo in rekreacija.

"To ni bila lahka odločitev. Naši strokovnjaki se bojijo, da se bo krivulja okužb v božičnem obdobju povečala, zato smo morali ukrepati," je v petek po poročanjuBBC-ja dejal italijanski premier Giuseppe Conte, ko je sporočil, da bodo med božično-novoletnimi prazniki veljali novi strogi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. V Italiji, eni najhuje prizadetih držav v pandemiji covida-19, bodo zaprti bari, restavracije in trgovine, prepovedana bodo potovanja med deželami, dovoljen bo le en odhod od doma na dan. V skladu z ukrepi bodo verski obredi dovoljeni do 22. ure. Trgovine z živili, frizerski saloni, lekarne, trafike, pralnice in knjigarne bodo ostali odprti. Conte je povedal še, da bodo ukrepe nekoliko omilili 28., 29. in 30. decembra, pa tudi 4. januarja. Te dni bodo trgovine lahko odprte do 21. ure, ljudje pa se bodo lahko gibali brez omejitev. Priznal je, da oblasti nimajo ne sredstev ne volje, da bi preverjale, ali se državljani držijo ukrepov, jih je pa pozval, naj spoštujejo novo omejitev, da lahko doma gostijo le dve odrasli osebi. To "nočno moro" bo po njegovih besedah končalo cepivo, ki bo na voljo konec meseca. Italija ima najvišjo smrtnost v Evropi, zaradi covida-19 je umrlo skoraj 68.000 ljudi.

icon-expand V Italiji bo dovoljen le en odhod od doma na dan. FOTO: AP

V Avstriji popolno zaprtje za najmanj tri tedne V Avstriji bo od 26. decembra veljalo popolno zaprtje za najmanj tri tedne, je v petek potrdil kancler Sebastian Kurz."Za vse, ki se niso pripravljeni testirati, bodo ukrepi zaprtja države veljali do 24. januarja, torej teden dlje," je pojasnil. Testi so predpogoj za rahljanje ukrepov, je prepričan. "Brez omejitev ni možnosti, da pridemo čez to pandemijo." Brezplačno množično testiranje s hitrimi testi bo potekalo od 15. do 17. januarja. Kot poudarjajo pri vladi, bo testiranje prostovoljno. Glede na vladni načrt bo sicer od 26. decembra omejeno gibanje, saj bodo lahko Avstrijci zapustili domove le za osnovne obveznosti, kot so nakupovanje osnovnih potrebščin, obisk zdravnika, delo in rekreacija. Na voljo bodo le najbolj nujne storitve, kot so trgovine z živili in lekarne. Šolanje pa bo potekalo na daljavo. Odločitev glede obratovanja žičnic in smučišč je vlada prepustila deželnim oz. mestnim oblastem. Od 18. januarja bodo spet odprte ustanove na voljo za vse, ki bodo lahko predložili negativen hiter test na novi koronavirus. Kdor se ne bo testiral, bo moral do 24. januarja upoštevati omejitev gibanja in obvezno nositi masko tipa ffp-2. To velja tudi za šolarje in učitelje, ki se ne bodo testirali. Med drugim se bodo 18. januarja odprle trgovine, kulturne ustanove, restavracije in storitvene dejavnosti. Otroci pa bodo lahko znova odšli v šole. Kurz je poudaril še, da je cilj ukrepov, da se incidenco okužb spravijo pod 100, ta je včeraj prvič padla pod 200.

icon-expand V Avstriji bo od 26. decembra veljalo popolno zaprtje za najmanj tri tedne. FOTO: AP

V Franciji več kot 60.000 mrtvih V Franciji so doslej potrdili 60.229 smrtnih primerov zaradi covida-19. V zadnjem dnevu so potrdili še 15.674 novih okužb z novim koronavirusom, dan prej jih je bilo 18.254. Zdravstvene oblasti so posvarile pred zaskrbljujočim porastom števila okužb pred prazniki. V državi se je sicer v torek končalo drugo zaprtje države od izbruha pandemije covida-19, a le z delnim odpiranjem, da bi se med prazniki izognili porastu okužb. Uvedli so delno nočno prepoved gibanja med 20. in 6. uro. Ponoči gredo lahko Francozi od doma zaradi dela, skrbi za otroke ali zdravstvenih razlogov ter sprehoda hišnih ljubljenčkov. Doslej so v Franciji, ki ima 67 milijonov prebivalcev, potrdili okoli 2,47 milijona okužb, kažejo podatki ameriške univerze Johnsa Hopkinsa. Francoski predsednik Emmanuel Macron, pri katerem so v četrtek potrdili okužbo z novim koronavirusom, je včeraj na Twitterju objavil video, v katerem je zagotovil, da je v redu. Občuti pa lažje simptome covida-19 kot so glavobol, kašelj in utrujenost.

icon-expand Okužen je tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je v samoizolaciji. FOTO: AP

V Švici zapirajo restavracije Tudi v Švici bodo zaostrili ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. V torek bodo za en mesec zaprli restavracije ter kulturne in športne ustanove, se je v petek odločila vlada. "Ne moremo si dovoliti, da zadeva uide izpod nadzora," je povedal minister za zdravje Alain Berset. Čeprav je v Švica v vrhu med evropskimi državami po število okužb na 100.000 ljudi, za zdaj ni sprejemala strogih ukrepov. Glede na včerajšnje podatke imajo več kot 660 primerov na 100.000 ljudi. Vlada sicer ni zaprla smučišč, pač pa je naložila lokalnim oblastem, da morajo ukrepati same, če bodo imeli preveč hospitaliziranih bolnikov s covidom-19.

icon-expand V Franciji so uvedli delno nočno prepoved gibanja med 20. in 6. uro. FOTO: AP

V Indiji potrdili že več kot 10 milijonov okužb Indija je postala druga država za ZDA, ki je od začetka pandemije covida-19 potrdila več kot 10 milijonov okužb z novim koronavirusom. Kljub črnemu mejniku pa v državi v zadnjih tednih opažajo upad števila na novo potrjenih okužb. Strokovnjaki s področja zdravstva sicer svarijo, da upočasnjen trend širjenja okužb ni samoumeven in da je treba še vedno upoštevati vse varnostne protokole."Stvari se lahko hitro spremenijo in poslabšajo," je posvaril vodja delovne skupine za covid-19Vinod Kumar Paul. Od petka so v državi pristojne oblasti poročale o 27.022 novih okužbah, skupno pa 10.004.893. Doslej je za posledicami covida-19 umrlo 144.789 ljudi, od tega 338 v zadnjem dnevu. Indijska vlada se trenutno pripravlja na prvo fazo cepljenja okoli 300 milijonov ljudi, med njimi zdravstveni delavci in starejši od 50 let. Ta bo potekala od januarja do avgusta. Za zdaj so za nujno odobritev cepiva zaprosila tri farmacevtska podjetja. Odločitev pristojnega regulatorja je pričakovati v prihodnjih tednih.