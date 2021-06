V večini italijanskih dežel najmilejši ukrepi, maske še vedno obvezne

Od danes po vsej Italiji z izjemo Doline Aoste veljajo najmilejši ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. Po skoraj vsej državi tako nič več ne velja policijska ura, je pa še vedno obvezno nošenje zaščitnih mask v zaprtih prostorih in na prostem.

Z belo barvo, ki pomeni najmilejše ukrepe za zajezitev virusa, so od danes označene tudi dežele Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Marke, Sicilija in Toskana ter provinca Bolzano. Rumena ostaja zgolj dežela Dolina Aoste, ki bo v belo fazo predvidoma prešla prihodnji ponedeljek, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po skoraj vsej Italiji tako od danes ne velja več nočna omejitev gibanja med polnočjo in 5. uro zjutraj. So pa še vedno povsod obvezne zaščitne maske v zaprtih prostorih in tudi na prostem. Še naprej je obvezno tudi ohranjanje medsebojne razdalje.

Obveznost nošenja mask na prostem bi lahko odpravili prihodnji ponedeljek ali čez dva tedna, navaja Ansa.

Število okužb s koronavirusom in smrtnih žrtev covida medtem v slovenski zahodni sosedi še naprej upada. V nedeljo so poročali o 881 novih okužbah in 17 smrtnih žrtvah v zadnjih 24 urah.