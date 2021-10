V Italiji ob uvedbi covidnega potrdila za zaposlene napovedane blokade pristanišč

V Italiji je covidno potrdilo odslej obvezno za vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju, kar je v minulih tednih naletelo na nasprotovanje med ljudmi. Ti so se večkrat zbrali na protestih proti covidnemu potrdilu, ki so se ponekod sprevrgli v izgrede. Napovedani so protesti, med drugim tudi stavka v tržaškem pristanišču.

Covidno potrdilo, ki dokazuje, da je bila oseba cepljena proti covidu-19 ali je to bolezen prebolela ali pa ima negativni test na novi koronavirus, je v Italiji od danes obvezno na delovnem mestu tako v javnem kot zasebnem sektorju. Tiste, ki ne bodo imeli dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT, bodo morali delodajalci poslati domov brez plače. Lahko jih suspendirajo, ne smejo pa jih odpustiti. Sporno je predvsem to, da si bodo morali ljudje testiranje plačati sami. Že doslej so morali pogoj PCT spoštovati zaposleni v zdravstvu in šolstvu, obvezen pa je bil tudi že v meddeželnem javnem prometu. Razširitev uporabe covidnega potrdila na vse zaposlene v javnem in zasebnem sektorju je naletela na ostro nasprotovanje med državljani. icon-expand Protesti v Italiji proti covidnemu potrdilu so množični, prav tako je že prišlo do spopadov med policijo in protestniki. FOTO: AP V soboto se je več deset tisoč ljudi zbralo na protestih v Rimu, ki so jih zaznamovali izgredi. Skupine desničarskih skrajnežev so med drugim napadle stavbo, v kateri ima sedež sindikalno združenje CGIL. V spopadih je bilo ranjenih 38 policistov, prijetih pa je bilo več desničarskih skrajnežev. Protestniki so se v ponedeljek zbrali tudi v Trstu, prišlo jih je okoli 12.000. Med njimi so bili tudi zaposleni v tržaškem pristanišču, ki grozijo, da bodo danes stavkali in s tem blokirali pristanišče. Predsednik uprave tržaškega pristanišča Zeno D'Agostino je v četrtek napovedal, da bo v primeru stavke odstopil. Opozoril je sicer, da je v igri prihodnost pristanišča in številnih ljudi. Pred "ogromno škodo", ki bi jo povzročila stavka, je posvaril tudi predsednik dežele Furlanija-Julijska krajina Massimiliano Fedriga. S stavkami grozijo še v nekaterih drugih italijanskih pristaniščih, med drugim v mestih Genova, Neapelj in Gioia Tauro. Pred težavami prav tako svarijo v združenju avtoprevozniških podjetij Conftrasporto, saj velika večina tujih voznikov ni cepljenih ali pa so cepljeni s cepivi, ki v Italiji niso priznana. Notranje ministrstvo je v luči napovedanih stavk in tudi protestov proti covidnemu potrdilu napovedalo poostrene varnostne ukrepe.