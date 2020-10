V Italiji obvezno nošenje mask na prostem, na Hrvaškem v lokalih

Italija bo v boju za zajezitev širjenja novega koronavirusa še danes uvedla obvezno nošenje mask tudi na prostem. Nove ukrepe za gostinske lokale napovedujejo tudi hrvaški epidemiologi, med drugim naj bi bile zaščitne maske obvezne v zaprtih delih lokalov. V Nemčiji je nošenje mask po novem obvezno tudi v parlamentu. V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili 923 novih okužb, trenutno imajo v državi rekordnih 9207 aktivnih okužb.

icon-expand Nošenje mask na prostem. Slika je simbolična. FOTO: Shutterstock

Italija bo uvedla obvezno nošenje mask tudi na prostem, je v parlamentu v Rimu napovedal minister za zdravjeRoberto Speranza. Ljudje bodo tako morali masko čez nos in usta nositi vedno in vseskozi, ko bodo zapustili svoje stanovanje, je povedal minister. Doslej so bile maske obvezne predvsem v javnem prevozu in zaprtih prostorih, tudi v pisarnah. Zdaj bodo ta pravila zaostrili, tako da bodo maske obvezne vedno in povsod, razen v domačem stanovanju, je pojasnil minister Speranza. Prav tako bodo zaostrili nadzor nad izvajanjem teh zaščitnih ukrepov. Varnostni organi pa bodo skrbeli tudi, da ne bo prihajalo do zbiranja ljudi. Minister za zdravje je poudaril, da so ti ukrepi nujni, saj se število okužb v državi znova povečuje. Položaj sicer nadzorujejo, vendar pa se število bolnikov s covidom-19 v bolnišnicah v zadnjih dveh mesecih vseskozi povečuje in potrebno je ukrepanje, je dejal. Hkrati je minister parlament zaprosil, da izredne razmere v državi, ki bi se iztekle 15. oktobra, uradno podaljša do 31. januarja 2021. S izrednimi razmerami italijanska vlada dobi potrebna pooblastila za sprejemanje posebnih ukrepov, mora pa ji to odobriti parlament.

Na Hrvaškem 287 novih okužb s koronavirusom Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 4849 testih potrdili 287 okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 so umrli še štirje bolniki, je sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Hrvaški epidemiologi napovedujejo nove ukrepe za gostinske lokale, med drugim naj bi bile zaščitne maske obvezne v zaprtih delih lokalov. Nacionalni štab civilne zaščite je potrdil, da se je število novih okužb v primerjavi ponedeljkom, ko so potrdili 138 novih primerov, več kot podvojilo. V minulih 24 urah so opravili tudi veliko več testov; teh je bilo od nedelje do ponedeljka 2233. Glede na objavljena poročila županijskih štabov civilne zaščite je bilo znova največ novih primerov okužb z novim koronavirusom v splitsko-dalmatinski županiji, kjer so zabeležili še 62 primerov. Med njimi je devet študentov študija v angleškem jeziku na splitski medicinski fakulteti ter en delavec splitske ladjedelnice Brodosplit, je potrdil tamkajšnji štab civilne zaščite.

icon-expand Nošenje maks v gostinskih lokalih. Slika je simbolična. FOTO: Shutterstock