V Italiji od prihodnjega tedna maske na prostem ne bodo več obvezne

Trenutno so vse regije, z izjemo Doline Aoste, označene kot t. i. bela območja, kjer veljajo najmanj stroga pravila. Po skoraj vsej Italiji tako od ponedeljka ne velja več nočna omejitev gibanja med polnočjo in 5. uro zjutraj. Še naprej je obvezno tudi ohranjanje medsebojne razdalje. Predvidoma pa se bo na ta seznam v ponedeljek uvrstila tudi Dolina Aoste.

V Italiji so v ponedeljek poročali o 495 novih primerih okužb, skupno so jih doslej potrdili 4,2 milijona, covid-19 pa je terjal skoraj 128.000 življenj.

Italija odpira meje za Evropejce s covidnim potrdilom

Že prejšnji teden je italijanski minister za zdravje Roberto Speranza sporočil, da bodo lahko potniki iz članic EU, ZDA, Kanade in Japonske ob predložitvi potrdila, da so bili cepljeni proti covidu-19, da so bolezen preboleli oziroma da imajo negativen test na okužbo z novim koronavirusom, v Italijo vstopili brez omejitev.

Potniki iz Združenega kraljestva bodo morali zaradi širjenja delta različice novega koronavirusa v obvezno petdnevno karanteno. Pred in po karanteni pa bodo morali opraviti tudi obvezni test.

Z digitalnim covidnim potrdilom, ki bo v EU začelo veljati 1. julija, bo mogoče dokazovati, da je bila oseba cepljena proti covidu-19 oziroma je bolezen prebolela ali pa ima negativen test na okužbo z novim koronavirusom.