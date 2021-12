V Italiji od sredine januarja razširjena uporaba pogoja PC

Vlada Maria Draghija je v sredo sprejela odlok, v skladu s katerim bodo 10. januarja uvedli "nujne ukrepe za zajezitev širjenja epidemije covida-19". T. i. supercovidno potrdilo, ki ga lahko pridobijo samo cepljeni proti covidu-19 ali preboleli, bo obvezno za sredstva javnega potniškega prometa, hotele in druge turistične namestitve, poročne zabave, sejme in kongrese. Poleg tega pa še za terase gostinskih lokalov, žičniške naprave, bazene in ekipne športe.

Izpolnjevanje pogoja PC je v Italiji že od začetka decembra obvezno za vstop v restavracije, kulturne ustanove in na športne prireditve. Na slednjih bodo z 10. januarjem zmanjšali največjo dovoljeno število gledalcev. Zaprta športna prizorišča bodo lahko 35-odstotno zasedena, tista na prostem pa 50-odstotno.

Omilila predpise glede karantene

Italijanska vlada je poleg tega v sredo omilila predpise glede karantene. Ta ne bo več obvezna za tiste, ki so prejeli poživitveni odmerek ali so bili pred manj kot 120 dnevi polno cepljeni proti covidu oziroma so ga preboleli. Bodo pa morali vsi pet dni po stiku z okuženo osebo imeti negativen test na okužbo z novim koronavirusom.

Za tiste, ki so bili cepljeni ali so preboleli covid-19 pred več kot 120 dnevi, so karanteno skrajšali s sedem na pet dni, bodo pa tudi ti potrebovali negativen test na okužbo ob koncu karantene. Za tiste, ki proti covidu-19 še niso bili cepljeni, bo v Italiji še naprej veljala desetdnevna karantena.

Trenutno je v Italiji z 59 milijoni prebivalci v karanteni 2,5 milijona prebivalcev. Strokovnjaki predvidevajo, da naj bi jih bilo v naslednjih desetih dneh zaradi hitrega širjenja različice omikron že deset milijonov, kar bi lahko ohromilo državo.

V državi so v sredo znova zabeležili največ novih okužb z novim koronavirusom na dnevni ravni doslej. V 24 urah so potrdili 98.020 novih okužb, umrlo je 136 covidnih bolnikov.

Belgija po odločitvi sodišča odpravila zaprtje kulturnih ustanov

Belgijske oblasti pa so v sredo dovolile ponovno odprtje kulturnih ustanov, potem ko je to zahtevalo pristojno sodišče. Kulturne ustanove bo lahko obiskalo največ 200 ljudi naenkrat, udeleženci pa bodo morali predložiti potrdilo o cepljenju proti covidu-19 ali negativni izvid testa na novi koronavirus.

Belgijska vlada je 22. decembra odredila zaprtje kulturnih ustanov, s čimer je želela zajeziti širjenje nove koronavirusne različice omikron. To je sprožilo množične proteste kulturnega sektorja, v katerem so bili jezni, ker so morali sami zapreti vrata, bari in restavracije pa so lahko delovali naprej.

Nato je belgijsko najvišje upravno sodišče v torek odločilo, da je vlada neupravičeno zaprla zgolj kulturne objekte.

V kulturnih ustanovah bodo lahko sprejeli največ 200 ljudi, ki bodo morali sedeti in nositi zaščitne maske. Poleg tega bodo morali predložiti potrdilo o cepljenju proti covidu ali negativen izvid testa na novi koronavirus. "Pozorno spremljamo razvoj pandemije v naši državi, kjer je omikron prevladujoča različica," je po odpravi zaprtja kulturnih ustanov na Twitterju zapisal belgijski premier Alexander De Croo.