V Italiji odkrili 29 milijonov odmerkov cepiva AstraZenece

La Stampa poroča, da AstraZeneca organov EU ni opozorila na odmerke cepiva, ki so bili shranjeni v obratu za polnjenje v mestu Agnani. Komisar za notranji trg EU Thierry Breton pa je italijanske oblasti že pozval naj preučijo zadevo, potem ko je pred dnevi po opravljenem nadzoru v nizozemski tovarni Halix opozoril na nejasnosti glede tega, kam izginjajo odmerki iz tovarne.

Na zasedanju parlamentarnega odbora v torek je generalna direktorica oddelka Komisije za zdravje in varnost hrane Sandra Gallina dejala, da nima podatkov o tem, da bi večje količine odmerkov zapustile EU, potem ko je bila zavrnjena zahteva za izvoz v Avstralijo.

Italijanski časnik se sklicuje na vire znotraj EU, ki so povedali, da so bili odmerki namenjeni v Združeno kraljestvo, vendar je bila njihova dostava zaustavljena, potem ko se je unija odločila za omejitev izvoza na Otok.

V Evropski ljudski stranki so zgroženi ob odkritju tako velike zaloge cepiva, so sporočili na družbenem omrežju. "Šokirani smo ob novici, da je AstraZeneca skladišči na desetine milijonov odmerkov cepiva. To je povsem nesprejemljivo, medtem ko podjetje ne izvaja pogodbenih količin dobave cepiv. Kategorično bi morali zavrniti kakršen koli izvoz cepiva AstraZenece iz Evrope."

Manfred Weber, vodja poslanske skupine EPP, od AstraZenece zahteva nujna pojasnila. "To je nesprejemljivo," je opozoril in se pridružil pozivu k takojšnji zaustavitvi izvoza cepiva.

Ogorčeni so tudi v evropski levici (S&D). Poslanka Iratxe García Pérezje dejala, da je skladiščenje 29 milijonov neprijavljenih odmerkov neopravičljivo. "Zahtevamo pojasnila in pričakujemo odločno in hitro reakcijo," je zapisala.

Britansko-švedsko podjetje je sicer v EU deležno številnih kritik, ker ne izpolnjuje svojih pogodbenih zavez. Za prvo četrtletje je napovedalo dobavo 30 milijonov odmerkov namesto 90, kolikor je obljubilo.

Evropska komisija je sicer za danes napovedala prenovo mehanizma za nadzor izvoza cepiv proti covidu. Predsednica Ursula von der Leyen je v minulih dneh večkrat posvarila, da bo unija ostro ukrepala proti tistim, ki proizvajajo cepiva, a ne zagotavljajo vzajemnosti in sorazmernosti.

EU je od začetka februarja, od vzpostavitve mehanizma za nadzor izvoza cepiv, do sredine marca prejela več kot tristo zaprosil za izvoz, blokirala pa zgolj enega, kot že omenjeno, v Avstralijo.